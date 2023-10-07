Эрдоган призвал к снижению напряжённости между Израилем и Палестиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и Палестину быть сдержанными и попытаться снизить уровень напряжённости в регионе. Об этом сообщает телеканал TRT-haber.
"В свете событий, происходящих в Израиле, призываем все стороны к сдержанности, [призываем] избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряжённости", — сказал он в ходе съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.
Напомним, ранним утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.
ТАСС / Zuma