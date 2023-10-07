Эрдоган призвал к снижению напряжённости между Израилем и Палестиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и Палестину быть сдержанными и попытаться снизить уровень напряжённости в регионе. Об этом сообщает телеканал TRT-haber.

"В свете событий, происходящих в Израиле, призываем все стороны к сдержанности, [призываем] избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряжённости", — сказал он в ходе съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.