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7 октября, 10:51

Эрдоган призвал к снижению напряжённости между Израилем и Палестиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и Палестину быть сдержанными и попытаться снизить уровень напряжённости в регионе. Об этом сообщает телеканал TRT-haber.

"В свете событий, происходящих в Израиле, призываем все стороны к сдержанности, [призываем] избегать действий, которые могут привести к нагнетанию напряжённости", — сказал он в ходе съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

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Напомним, ранним утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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