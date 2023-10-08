Израильские военные обнаружили 29 брешей на границе у сектора Газа

Израильские военные обнаружили 29 брешей на границе у Газы. Чтобы предотвратить проникновение, армия Израиля развернёт дополнительные военные силы, сообщает газета Haaretz.

"В общей сложности было обнаружено 29 брешей вдоль пограничного заграждения, большинство из которых ещё не были заделаны, для предотвращения дальнейшего проникновения были развёрнуты дополнительные силы", — говорится в сообщении.