Израильские военные обнаружили 29 брешей на границе у сектора Газа
Израильские военные обнаружили 29 брешей на границе у Газы. Чтобы предотвратить проникновение, армия Израиля развернёт дополнительные военные силы, сообщает газета Haaretz.
"В общей сложности было обнаружено 29 брешей вдоль пограничного заграждения, большинство из которых ещё не были заделаны, для предотвращения дальнейшего проникновения были развёрнуты дополнительные силы", — говорится в сообщении.
По данным источников издания, радикалы движения ХАМАС проникли через границу в субботу и не были обнаружены. Наблюдатели заметили только один фургон бойцов, который пересекал границу.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после этого в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль в ответ приступил к контртеррористическим действиям. Сейчас известно о 700 погибших израильтянах, у палестинской стороны — более чем 300 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона. В Белом доме уже сообщили, что помогут Израилю, но, какая это будет помощь, не уточнили.
ТАСС / АР / Ohad Zwigenberg