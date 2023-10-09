"Хезболла" атаковала пункт управления израильской бригады "Галил"

В "Хезболле" заявили о проведении военной операции против израильских войск на юге Ливана в приграничном районе. Как передаёт бейрутский телевизионный канал Al Mayadeen со ссылкой на соответствующее заявление представителей этого политического формирования, вооружённое крыло ливанской шиитской партии атаковало управляемыми ракетами командный пункт бригады "Галил", находившийся в Бранайте.