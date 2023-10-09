"Хезболла" атаковала пункт управления израильской бригады "Галил"
Al Mayadeen: "Хезболла" атаковала пункт управления израильской бригады "Галил"
В "Хезболле" заявили о проведении военной операции против израильских войск на юге Ливана в приграничном районе. Как передаёт бейрутский телевизионный канал Al Mayadeen со ссылкой на соответствующее заявление представителей этого политического формирования, вооружённое крыло ливанской шиитской партии атаковало управляемыми ракетами командный пункт бригады "Галил", находившийся в Бранайте.
Представители шиитского формирования сообщили, что удары наносятся в ответ на гибель троих бойцов в ходе ударов, которые наносили в понедельник израильская артиллерия и ВВС по ливанской территории.
Недавно ЦАХАЛ ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана. "Хезболла" настаивает, что не планирует вести боевые действия, если ЦАХАЛ не будет наносить удары по её объектам. Армия Израиля в свою очередь сообщила об ударах авиации по территории Ливана. Представители ЦАХАЛ пояснили, что зафиксировали удары с территории Ливана и отвечают на них артиллерийским огнём.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: по последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700. Сегодня палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности обсуждать перемирие с Израилем.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Israel Defense Forces