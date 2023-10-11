Самолёты Израиля нанесли удар по Исламскому университету в Газе

Самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершили удар по Исламскому университету в Газе. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Там указали, что данное учреждение было важным военным и политическим центром радикального палестинского движения ХАМАС.

"Некоторое время назад самолёты Армии обороны Израиля атаковали Исламский университет в Газе, который являлся важным военным и политическим центром террористической организации ХАМАС", — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также добавили, что Исламский университет в Газе был учебным заведением, в котором занимались разработкой и производством оружия. По данным пресс-службы, Армия обороны Израиля продолжает масштабные атаки в секторе Газа.