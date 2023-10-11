Самолёты Израиля нанесли удар по Исламскому университету в Газе
Самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершили удар по Исламскому университету в Газе. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Там указали, что данное учреждение было важным военным и политическим центром радикального палестинского движения ХАМАС.
"Некоторое время назад самолёты Армии обороны Израиля атаковали Исламский университет в Газе, который являлся важным военным и политическим центром террористической организации ХАМАС", — сказано в сообщении.
В ЦАХАЛ также добавили, что Исламский университет в Газе был учебным заведением, в котором занимались разработкой и производством оружия. По данным пресс-службы, Армия обороны Израиля продолжает масштабные атаки в секторе Газа.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что за ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа. Среди целей были два отделения банков, которые использовали боевики ХАМАС, а также подземный тоннель и два оперативных командных центра радикалов. Нанесены удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа, ликвидирован водолаз, который пытался проникнуть в Израиль. Также ЦАХАЛ нанесла удар по дому главы "Бригады аль-Кассам" (военное крыло радикальной группировки ХАМАС) Мохаммеда ад-Дейфа.
Напомним, радикальная группировка ХАМАС 7 октября атаковала Израиль. Палестинцы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий есть жертвы, их количество растёт. По последним данным, погибло более 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170.
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