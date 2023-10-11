Путин рассказал о роли США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке и сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
По словам российского лидера, Запад, по сути, попытался подменить решение фундаментальных политических проблем "какими-то материальными подачками".
"Конечно, это очень важно для людей, которые имеют низкий уровень жизненный. Важно решать экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно. Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом", — указал президент России.
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Как сообщал Лайф, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В их числе есть и россияне. Количество израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Утром 11 октября сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в секторе Газа.