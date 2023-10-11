Путин рассказал о роли США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке и сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Конечно, это очень важно для людей, которые имеют низкий уровень жизненный. Важно решать экономические вопросы, но мы всегда говорили о том, что этого будет недостаточно. Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом", — указал президент России.