Байден "заскочит" в Израиль всего на пять часов
Arutz Sheva: Визит Байдена в Израиль 18 октября продлится пять часов
Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов. Об этом сообщает портал Arutz Sheva.
По его информации, американский лидер прибудет в Израиль в 10:00 (время совпадает с московским) и покинет страну в 15:00. В Израиле Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей людей, которых взяла в заложники радикальная палестинская группировка ХАМАС.
Напомним, что после обострения конфликта Израиль уже дважды посетил госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, а также глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла.
Ранее Блинкен заявил, что визит Байдена в Израиль запланирован на 18 октября. Также он рассказал, что власти Соединённых Штатов и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. По данным СМИ, Израиль не начнёт наземную операцию до завершения визита Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи. Байден ранее заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС.
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