Байден "заскочит" в Израиль всего на пять часов

Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов. Об этом сообщает портал Arutz Sheva.

По его информации, американский лидер прибудет в Израиль в 10:00 (время совпадает с московским) и покинет страну в 15:00. В Израиле Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей людей, которых взяла в заложники радикальная палестинская группировка ХАМАС.

Напомним, что после обострения конфликта Израиль уже дважды посетил госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, а также глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла.