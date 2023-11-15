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15 ноября, 07:25

"Панда-партизаны": В Московском зоопарке показали Диндин и её малышку "в засаде"

Директор Московского зоопарка показала новое фото панды Диндин и её детёныша

<p>Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светланы Акуловой</a></p>

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал Светланы Акуловой

В Московском зоопарке показали новое фото панды Диндин и её малышки-дочки. На кадре животные мирно спят прямо под ветками растений, как будто в засаде.

"Панда-партизаны", — так подписала забавный снимок гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Панда Диндин и её детёныш. Фото © Телеграм-канал Светланы Акуловой

Панда Диндин и её детёныш. Фото © Телеграм-канал Светланы Акуловой

Как выглядит детёныш панды Диндин спустя 2 месяца — эксклюзивные фото из зоопарка

Как выглядит детёныш панды Диндин спустя 2 месяца — эксклюзивные фото из зоопарка

Напомним, в конце августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью, начала различать предметы, играть и даже лаять на сотрудников зоопарка.

10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

Александра Вишнякова
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