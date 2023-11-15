"Панда-партизаны": В Московском зоопарке показали Диндин и её малышку "в засаде"
Директор Московского зоопарка показала новое фото панды Диндин и её детёныша
Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © Телеграм-канал Светланы Акуловой
В Московском зоопарке показали новое фото панды Диндин и её малышки-дочки. На кадре животные мирно спят прямо под ветками растений, как будто в засаде.
"Панда-партизаны", — так подписала забавный снимок гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Панда Диндин и её детёныш. Фото © Телеграм-канал Светланы Акуловой
Напомним, в конце августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью, начала различать предметы, играть и даже лаять на сотрудников зоопарка.