Играет, пока мама спит: Поклонников малышки-панды порадовали новым умилительным видео

Московский зоопарк порадовал поклонников детёныша панд Жуи и Диндин новым умилительным видео. На этот раз камера засняла, как малышка весело играется в объятиях мамы, пока та спит.

Маленькая панда практически не отходит от мамы и нежится в её объятиях, даже когда та спит. Новое видео запечатлело один из таких моментов: на нём пандёнок весело резвится, прижавшись к Диндин, стараясь её не разбудить. Не забыла малышка и похвастаться своими новыми зубками — на кадрах можно разглядеть два небольших клыка.