Играет, пока мама спит: Поклонников малышки-панды порадовали новым умилительным видео
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда весело играет в объятиях мамы
Московский зоопарк порадовал поклонников детёныша панд Жуи и Диндин новым умилительным видео. На этот раз камера засняла, как малышка весело играется в объятиях мамы, пока та спит.
Малышка-панда весело играет в объятиях мамы, пока та спит. Видео © t.me / Светлана Акулова
Маленькая панда практически не отходит от мамы и нежится в её объятиях, даже когда та спит. Новое видео запечатлело один из таких моментов: на нём пандёнок весело резвится, прижавшись к Диндин, стараясь её не разбудить. Не забыла малышка и похвастаться своими новыми зубками — на кадрах можно разглядеть два небольших клыка.
"Как знакомо это всем мамам. Мама спит, малышке не спится, лежит, играется", — подписала ролик гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Лайф рассказывал, что детёнышу панд Диндин и Жуи исполнилось три месяца. Долгожданное потомство появилось у столичных медвежьих в конце августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Мы писали, что пандочка открыла глаза,покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. А недавно у малышки появились первые зубки — два нижних клыка.
t.me / Светлана Акулова