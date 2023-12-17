В китайский Чэнду прибыли две большие панды из Германии

В китайский город Чэнду (провинция Сычуань) прибыли панды-близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, родившиеся в Берлинском зоопарке. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Чёрное-белые братья появились на свет в 2019 году у китайской пары — самки Мэн Мэн и самца Цзяо Цин, для которых в Германии специально построили "Панда-парк". В итоге теперь потомство бамбуковых мишек привезли на их родину и отправили на Исследовательскую базу по разведению.