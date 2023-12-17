В китайский Чэнду прибыли две большие панды из Германии
В китайский город Чэнду (провинция Сычуань) прибыли панды-близнецы Мэн Сян и Мэн Юань, родившиеся в Берлинском зоопарке. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.
Чёрное-белые братья появились на свет в 2019 году у китайской пары — самки Мэн Мэн и самца Цзяо Цин, для которых в Германии специально построили "Панда-парк". В итоге теперь потомство бамбуковых мишек привезли на их родину и отправили на Исследовательскую базу по разведению.
А ранее Лайф рассказывал о решении МИД КНР вернуть на родину трёх панд из Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне. Там они жили долгие годы, и "аренда" несколько раз продлевалась. Многие эксперты тогда увидели в шаге Поднебесной особый сигнал о том, что в отношениях двух стран не всё гладко. Кроме того, в начале декабря стало известно, что Китай спустя 13 лет решил вернуть из Британии двух бамбуковых медведей.
Также Лайф писал о потомстве московских панд — Жуи и Диндин. В конце августа у них родилась девочка. Лайф рассказывал и показывал взросление малышка: как она открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и демонстрировала свой боевой характер — кусала маму и грозно рявкала на сотрудников зоопарка.
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