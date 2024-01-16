Мосгорсуд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор" на три месяца

Московский городской суд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор" в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работы, где в декабре прошла скандальная "голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Мосгорсуд объявляет решение о приостановке работы клуба "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба "Мутабор" с учётом дополнений и оставил постановление Лефортовского районного суда от 10 января 2024 года без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.