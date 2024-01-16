Мосгорсуд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор" на три месяца
Московский городской суд признал законной приостановку работы клуба "Мутабор" в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работы, где в декабре прошла скандальная "голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Мосгорсуд объявляет решение о приостановке работы клуба "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба "Мутабор" с учётом дополнений и оставил постановление Лефортовского районного суда от 10 января 2024 года без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Лефортовский суд Москвы на 90 дней приостановил работу "Мутабора". В инстанции отметили, что данная мера связана с нарушением санитарно-эпидемиологических правил — один из гостей был инфицирован. Решение вступило в силу.
Напомним, "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку", однако иск отклонили.
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