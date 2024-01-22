Отец выжившего при крушении самолёта в Афганистане пилота узнал о спасении сына в церкви
SHOT: Отец выжившего в Афганистане пилота узнал о спасении сына, молясь в церкви
Отец пилота Аркадия Грачёва, выжившего при крушении самолёта в Афганистане, узнал о спасении сына во время молитвы. Как сообщает SHOT, в храм Юрий пришёл сразу после того, как прочитал первоначальную информацию о гибели всех, кто находился на борту Falcon 10. Тогда же батюшка пророчески сказал ему, что за Аркадия нужно молиться, как за живого.
Отец выжившего в Афганистане пилота узнал о спасении сына прямо в церкви. Видео © Telegram / SHOT
"Мы все хоронили его. Пошли в церковь. К концу службы пришло сообщение, что четверо выжили. Это фантастика!" — поделился Юрий в беседе с телеграм-каналом.
Также Грачёв-старший заявил, что его сын вместе с коллегой совершили настоящий подвиг. Мужчина поражён, что им удалось посадить неисправный борт, несмотря на темноту и снежный буран.
Напомним, самолёт потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате авиакатастрофы выжили четыре человека. Погибли двое — семейная пара из Волгодонска Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда из-за болезни женщины. Один из выживших самостоятельно добрался до ближайшего населённого пункта и попросил о помощи. Предварительно установлено, что Falcon 10 упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Расследуется уголовное дело по факту инцидента. В соцсетях опубликовали первое фото выживших, их уже доставили вертолётом в Кабул.
Telegram / SHOT