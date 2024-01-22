Отец выжившего при крушении самолёта в Афганистане пилота узнал о спасении сына в церкви

Отец пилота Аркадия Грачёва, выжившего при крушении самолёта в Афганистане, узнал о спасении сына во время молитвы. Как сообщает SHOT, в храм Юрий пришёл сразу после того, как прочитал первоначальную информацию о гибели всех, кто находился на борту Falcon 10. Тогда же батюшка пророчески сказал ему, что за Аркадия нужно молиться, как за живого.