Интервью с Путиным красиво вернёт Карлсона в медийную политику США, считает политолог

Американского журналиста Такера Карлсона, который приехал в Россию и взял интервью у президента Владимира Путина, ждёт большое будущее. Обозреватель выбрал достаточно грамотный путь возвращения в медиасреду США, считает политолог Сергей Маркелов.

"Парень выбрал очень хороший инструмент, чтобы красиво вернуться в американскую медийную политику и попробовать снять с себя "маргинальность". Медийщик в США должен нравиться всем", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, в итоге всё будет зависеть от того, как интерпретируют интервью — эти формулировки важнее самой беседы. При этом Маркелов полагает, что материал не окажется сенсационным.

"Интереснее всего — интерпретации. То есть какую красоту глаза читающего найдут: от прямых угроз всему американскому истеблишменту и земному шару до абсолютного миролюбия и позитивных намерений, борьбы за место России в мире. Путин на самом деле за это борется, и ему можно верить", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что стоит ожидать три варианта развития событий, "от признания до презрения": работу Карлсона оценят по достоинству, журналист станет предателем в США или он найдёт своё место, например, в политических структурах. По словам Маркелова, обозреватель мог бы работать на 45-го президента США Дональда Трампа при его победе на выборах в 2024 году.

"Насчёт убийства, угроз [Карлсону] и всего прочего — это попытка сделать Такера политиком. Он пользуется политическими инструментами, чтобы быть крутым журналистом, да, но Такер не политик в прямом смысле", — подчеркнул Маркелов.