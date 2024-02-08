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8 февраля, 19:03

Интервью с Путиным красиво вернёт Карлсона в медийную политику США, считает политолог

Политолог Маркелов: Карлсона ждёт большое будущее после интервью с Путиным

Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Американского журналиста Такера Карлсона, который приехал в Россию и взял интервью у президента Владимира Путина, ждёт большое будущее. Обозреватель выбрал достаточно грамотный путь возвращения в медиасреду США, считает политолог Сергей Маркелов.

"Парень выбрал очень хороший инструмент, чтобы красиво вернуться в американскую медийную политику и попробовать снять с себя "маргинальность". Медийщик в США должен нравиться всем", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, в итоге всё будет зависеть от того, как интерпретируют интервью — эти формулировки важнее самой беседы. При этом Маркелов полагает, что материал не окажется сенсационным.

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"Интереснее всего — интерпретации. То есть какую красоту глаза читающего найдут: от прямых угроз всему американскому истеблишменту и земному шару до абсолютного миролюбия и позитивных намерений, борьбы за место России в мире. Путин на самом деле за это борется, и ему можно верить", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что стоит ожидать три варианта развития событий, "от признания до презрения": работу Карлсона оценят по достоинству, журналист станет предателем в США или он найдёт своё место, например, в политических структурах. По словам Маркелова, обозреватель мог бы работать на 45-го президента США Дональда Трампа при его победе на выборах в 2024 году.

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"Насчёт убийства, угроз [Карлсону] и всего прочего — это попытка сделать Такера политиком. Он пользуется политическими инструментами, чтобы быть крутым журналистом, да, но Такер не политик в прямом смысле", — подчеркнул Маркелов.

По его мнению, несмотря на интервью США не закроют границу перед Карлсоном, так как стране нужны люди, которые красиво говорят. Политолог заключилт, что в Америке 54-летний журналист может стать медийным мультимиллиардером.

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Как сообщал Life.ru, 3 февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у президента РФ Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. Приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля Карлсон покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля.

Никита Осипов
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