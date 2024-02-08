Бут объяснил, почему интервью Путина Карлсону уже стало инфобомбой для США
Виктор Бут: Интервью Путина Карлсону начало работать ещё до выхода
Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начало работать ещё до выхода. У американского бомонда истерика, ведь англоязычная аудитория услышит позицию России из первых уст. На это обратил внимание депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. По его словам, долгое время политологи Белого дома и те, кто контролирует ключевые медиа-ресурсы, были уверены, что им удалось информационно изолировать РФ, в том числе и главу государства.
"Не скрывая при этом восторга: мол, наконец-то мы всё изолировали, теперь ни одна бацилла не просочится из России! И тут вдруг что происходит? Такер Карлсон получает в Кремле разрешение на интервью с Владимиром Путиным. Сразу все остальные [зарубежные] каналы стали кричать: мы тоже просим [интервью], но нам почему-то не дают", — напомнил Бут в беседе с kp.ru.
Между тем многие конгрессмены в США призывают запретить Карлсону въезд в страну или осудить, так как он якобы является "агентом кремлёвской пропаганды". Бытует мнение, что журналист повторит судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметил Бут. Парламентарий добавил, что американский телеканал CNN и представители Демократической партии уже обвинили Карлсона в том, что он "получает зарплату в Кремле". Кроме того, жителей Запада, которые собираются смотреть интервью, пугают актом измены.
"Интервью уже начало "работать", даже ещё до самого факта его публикации. До того, как его увидят западные зрители", — резюмировал Бут.
Ранее Виктор Бут, которого в США в 2012 году осудили на 25 лет, рассказал, что в американских тюрьмах читают речи Путина. По его словам, пропаганда в Соединённых Штатах достигла такого уровня, что "население, как бы оно ни было "промыто", просто уже это не воспринимает". Поэтому есть интерес к тому, что объясняет миру российский лидер. Напомним, 8 декабря 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. 12 сентября 2023 года его избрали депутатом Законодательного собрания Ульяновской области.
Напомним, 3 февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно — и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у президента РФ Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. Приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля Карлсон покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля.