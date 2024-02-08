Бут объяснил, почему интервью Путина Карлсону уже стало инфобомбой для США

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начало работать ещё до выхода. У американского бомонда истерика, ведь англоязычная аудитория услышит позицию России из первых уст. На это обратил внимание депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. По его словам, долгое время политологи Белого дома и те, кто контролирует ключевые медиа-ресурсы, были уверены, что им удалось информационно изолировать РФ, в том числе и главу государства.

"Не скрывая при этом восторга: мол, наконец-то мы всё изолировали, теперь ни одна бацилла не просочится из России! И тут вдруг что происходит? Такер Карлсон получает в Кремле разрешение на интервью с Владимиром Путиным. Сразу все остальные [зарубежные] каналы стали кричать: мы тоже просим [интервью], но нам почему-то не дают", — напомнил Бут в беседе с kp.ru.

Между тем многие конгрессмены в США призывают запретить Карлсону въезд в страну или осудить, так как он якобы является "агентом кремлёвской пропаганды". Бытует мнение, что журналист повторит судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметил Бут. Парламентарий добавил, что американский телеканал CNN и представители Демократической партии уже обвинили Карлсона в том, что он "получает зарплату в Кремле". Кроме того, жителей Запада, которые собираются смотреть интервью, пугают актом измены.