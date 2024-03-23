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22 марта, 22:17

Театры Москвы отменят спектакли в выходные в связи с трагедией в "Крокусе"

Столичные театры отменят запланированные на выходные спектакли в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее обращение от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

"Сегодня произошла ужасная трагедия. Всё театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус сити холле", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", — сказано в письме.

Деятели культуры также выразили соболезнования всем пострадавшим в результате теракта.

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Напомним, теракт в Crocus City Hall произошёл сегодня вечером перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого началось возгорание, а крыша стала рушиться. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда были направлены более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более 140 — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Известно, что сегодня днём в районе, где всё произошло, была задержана группа из примерно 20 человек. Также появилась информация, что могут террористы могут передвигаться на сером "рено".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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