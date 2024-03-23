Театры Москвы отменят спектакли в выходные в связи с трагедией в "Крокусе"

Столичные театры отменят запланированные на выходные спектакли в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее обращение от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

"Сегодня произошла ужасная трагедия. Всё театральное сообщество соболезнует пострадавшим в "Крокус сити холле", их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей", — сказано в письме.