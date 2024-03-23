"Ради людей": Таксист Николай, узнав о теракте в "Крокусе", вышел поработать бесплатно

Таксист Николай — один из многих, кто совершенно бескорыстно решил выехать в ночь, чтобы помочь пострадавшим в теракте в "Крокусе" и их близким. В беседе с SHOT он рассказал, как узнал о трагедии и почему решил помочь людям.

Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Николай остановился у Красногорской больницы. По его словам, его разбудила сестра и рассказала о трагедии. После этого он тут же выехал на помощь к пострадавшим.

"Я сперва человек, потом таксист. Почему бы один день не поработать бесплатно ради людей?" — заявил водитель.

Видно, что Николаю разговаривать некогда, он спешит помогать. Кричит в толпу: "Кого отвезти бесплатно?" — тут же к нему садятся три пассажирки.