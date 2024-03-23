Регион

Уведомления отключены

23 марта, 01:25

"Ради людей": Таксист Николай, узнав о теракте в "Крокусе", вышел поработать бесплатно

SHOT: Таксист Николай вышел поработать бесплатно, узнав о теракте в "Крокусе"

Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Таксист Николай — один из многих, кто совершенно бескорыстно решил выехать в ночь, чтобы помочь пострадавшим в теракте в "Крокусе" и их близким. В беседе с SHOT он рассказал, как узнал о трагедии и почему решил помочь людям.

Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT

Николай остановился у Красногорской больницы. По его словам, его разбудила сестра и рассказала о трагедии. После этого он тут же выехал на помощь к пострадавшим.

"Я сперва человек, потом таксист. Почему бы один день не поработать бесплатно ради людей?" — заявил водитель.

Видно, что Николаю разговаривать некогда, он спешит помогать. Кричит в толпу: "Кого отвезти бесплатно?" — тут же к нему садятся три пассажирки.

О другом таксисте, который помог пострадавшим, рассказала девушка Анастасия, которая чудом спаслась из захваченного террористами "Крокуса".

У ворвавшихся в "Крокус" террористов были ёмкости с бензином
У ворвавшихся в "Крокус" террористов были ёмкости с бензином

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров