"Ради людей": Таксист Николай, узнав о теракте в "Крокусе", вышел поработать бесплатно
SHOT: Таксист Николай вышел поработать бесплатно, узнав о теракте в "Крокусе"
Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT
Таксист Николай — один из многих, кто совершенно бескорыстно решил выехать в ночь, чтобы помочь пострадавшим в теракте в "Крокусе" и их близким. В беседе с SHOT он рассказал, как узнал о трагедии и почему решил помочь людям.
Таксист Николай выехал в ночь, чтобы бесплатно отвезти близких пострадавших от теракта в "Крокусе". Видео © SHOT
Николай остановился у Красногорской больницы. По его словам, его разбудила сестра и рассказала о трагедии. После этого он тут же выехал на помощь к пострадавшим.
"Я сперва человек, потом таксист. Почему бы один день не поработать бесплатно ради людей?" — заявил водитель.
Видно, что Николаю разговаривать некогда, он спешит помогать. Кричит в толпу: "Кого отвезти бесплатно?" — тут же к нему садятся три пассажирки.
О другом таксисте, который помог пострадавшим, рассказала девушка Анастасия, которая чудом спаслась из захваченного террористами "Крокуса".
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.