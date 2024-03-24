Кикбоксёр Тейт поставил задержавших террористов российских силовиков в пример британским

Если бы террористическая атака, подобная той, которой подвергся красногорский "Крокус сити холл", произошла в Великобритании, то правоохранители Соединённого Королевства куда больше переживали бы о том, чтобы соблюсти права задержанных террористов, чем о справедливости. Такое заявление на личной странице в социальной сети X опубликовал британский кикбоксёр Тристан Тейт.

"К сожалению, в Великобритании эти люди сидели бы в удобном кресле в тёплой комнате для допросов напротив детектива и им задавали бы вопросы, на которые они имели бы "право" не отвечать. Приятно осознавать, что сколько бы ни жили эти животные, их жизнь будет крайне неприятной", — написал спортсмен, приложив к посту запись с задержанием российскими силовиками третьего из нападавших на "Крокус".