Кикбоксёр Тейт поставил задержавших террористов российских силовиков в пример британским
Кикбоксёр Тейт поддержал действия силовиков при задержании напавших на "Крокус"
Кикбоксёр и блогер Тристан Тейт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Talisman
Если бы террористическая атака, подобная той, которой подвергся красногорский "Крокус сити холл", произошла в Великобритании, то правоохранители Соединённого Королевства куда больше переживали бы о том, чтобы соблюсти права задержанных террористов, чем о справедливости. Такое заявление на личной странице в социальной сети X опубликовал британский кикбоксёр Тристан Тейт.
"К сожалению, в Великобритании эти люди сидели бы в удобном кресле в тёплой комнате для допросов напротив детектива и им задавали бы вопросы, на которые они имели бы "право" не отвечать. Приятно осознавать, что сколько бы ни жили эти животные, их жизнь будет крайне неприятной", — написал спортсмен, приложив к посту запись с задержанием российскими силовиками третьего из нападавших на "Крокус".
Напомним, 22 марта несколько террористов открыли огонь по людям внутри здания комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли концертный зал. СК сообщил, что погибло 133 человека, неофициальные источники сообщают о большем количестве жертв. Задержано 11 человек, в том числе и четверо участвовавших в нападении боевиков, которые пытались бежать на Украину, где их ожидали подельники. Renault беглецов остановили в Брянской области. Один из захваченных преступников рассказал, куда они дели оружие и какой гонорар им обещали за массовое убийство. Вечером 23 марта всех подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в столичное отделение Следственного комитета.