"Инстинкт": Оператор рассказал, как при теракте в "Крокусе" спас съёмочную группу из 17 человек
Оператор Поморин раскрыл, как спас съёмочную группу при теракте в "Крокусе"
Оператор-постановщик Иван Поморин в беседе с Life.ru рассказал, как ему удалось спасти всю свою съёмочную группу из 17 человек при теракте в подмосковном "Крокусе". Он и его коллеги в пятницу, 22 марта, должны были снимать концерт группы "Пикник".
Оператор Поморин спас съёмочную группу из 17 человек при теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru
Как оказалось, оператор хорошо знаком с теорией о том, как вести себя в экстренных случаях. В Институте кино и телевидения (ГИТР) помимо операторского мастерства он преподаёт технику безопасности. Поморин также добавил, что ему помог опыт съёмки семи сезонов сериала "Скорая помощь", где он много общался с сотрудниками экстренных служб.
"Я не знаю, что со мной было бы, если бы хотя бы один не выбрался живым. Инстинкт! Я, как кошка, своих котят собирающая, пытался понять, где все мои", — поделился Иван переживаниями.
Благодаря решению Поморина выводить операторов через кулисы и служебные выходы, к слову, удалось спастись ещё многим людям, которые последовали за ним. Буквально через минуту после того, как толпа вышла из зала за съёмочной группой Ивана, в него ворвались вооружённые боевики.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Кадр из видео Life.ru