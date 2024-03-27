"Инстинкт": Оператор рассказал, как при теракте в "Крокусе" спас съёмочную группу из 17 человек

Оператор-постановщик Иван Поморин в беседе с Life.ru рассказал, как ему удалось спасти всю свою съёмочную группу из 17 человек при теракте в подмосковном "Крокусе". Он и его коллеги в пятницу, 22 марта, должны были снимать концерт группы "Пикник".

Оператор Поморин спас съёмочную группу из 17 человек при теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru

Как оказалось, оператор хорошо знаком с теорией о том, как вести себя в экстренных случаях. В Институте кино и телевидения (ГИТР) помимо операторского мастерства он преподаёт технику безопасности. Поморин также добавил, что ему помог опыт съёмки семи сезонов сериала "Скорая помощь", где он много общался с сотрудниками экстренных служб.

"Я не знаю, что со мной было бы, если бы хотя бы один не выбрался живым. Инстинкт! Я, как кошка, своих котят собирающая, пытался понять, где все мои", — поделился Иван переживаниями.