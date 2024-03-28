Регион

Уведомления отключены

28 марта, 08:57

Лепс начал концерт с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Григорий Лепс начал с минуты молчания первый концерт после теракта в "Крокусе"

Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Певец Григорий Лепс начал с минуты молчания концерт в подмосковном Королёве, который проходил 27 марта. Артист рассказал, что ему тяжело работать после трагедии в "Крокусе", однако выбора нет.

Григорий Лепс начал концерт в Королёве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе". Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

"Жизнь продолжается. Очень много людей погибло. Сказать что-то такое, чего ещё никто не говорил, я уже вряд ли смогу. Поэтому давайте помолчим", — указал артист со сцены.

Солист "Пикника" восхитился смелостью москвичей, приехавших на концерт в Петербург
Солист "Пикника" восхитился смелостью москвичей, приехавших на концерт в Петербург

Напомним, группа "Пикник" должна была выступить в "Крокусе" в Москве 22 марта. Но в тот вечер группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы, после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов. 27 марта "Пикник" провёл благотворительный концерт, начавшийся с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненым и семьям погибших в страшном теракте.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Теракт в "Крокусе"
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров