Лепс начал концерт с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Григорий Лепс начал с минуты молчания первый концерт после теракта в "Крокусе"
Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Певец Григорий Лепс начал с минуты молчания концерт в подмосковном Королёве, который проходил 27 марта. Артист рассказал, что ему тяжело работать после трагедии в "Крокусе", однако выбора нет.
Григорий Лепс начал концерт в Королёве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе". Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
"Жизнь продолжается. Очень много людей погибло. Сказать что-то такое, чего ещё никто не говорил, я уже вряд ли смогу. Поэтому давайте помолчим", — указал артист со сцены.
Напомним, группа "Пикник" должна была выступить в "Крокусе" в Москве 22 марта. Но в тот вечер группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы, после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадало. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов. 27 марта "Пикник" провёл благотворительный концерт, начавшийся с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненым и семьям погибших в страшном теракте.