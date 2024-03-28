Лепс начал концерт с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Певец Григорий Лепс начал с минуты молчания концерт в подмосковном Королёве, который проходил 27 марта. Артист рассказал, что ему тяжело работать после трагедии в "Крокусе", однако выбора нет.

Григорий Лепс начал концерт в Королёве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе". Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

"Жизнь продолжается. Очень много людей погибло. Сказать что-то такое, чего ещё никто не говорил, я уже вряд ли смогу. Поэтому давайте помолчим", — указал артист со сцены.