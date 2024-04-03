Ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в "Крокусе"
Диловар Исломов в зале Басманного районного суда Москвы. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов — последний владелец автомобиля, использованного террористами из "Крокуса", — так же, как и его родственники, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, именно Диловар Исломов был последним владельцем Renault Symbol, использованного террористами из "Крокус сити холла". Диловара, его брата Аминчона и их отца Исроила обвиняют в пособничестве боевикам, 25 марта их отправили в СИЗО. Родственники Диловара также обжаловали арест. Кроме того, не согласен с Фемидой четвёртый соучастник — предприниматель Алишер Касимов, сдавший квартиру главарю банды. Следствие установило, что все четверо знали о планах боевиков.
Вечером 22 марта четверо террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Трагедия унесла жизни 144 человек, а пострадавшими числятся более 550. Позднее нападавших задержали в Брянской области, и известно, что они пытались скрыться на Украине. Помимо боевиков, а также Исломовых и Касимова, позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании банды.