В больницах Орска приостановили оказание плановой медпомощи

Больницы Орска временно приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Все пациенты, нуждающиеся в ней, будут переправлены в медицинские учреждения Новотроицка и Оренбурга, заявила вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова.

"Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах", — приводит заявление Савиновой пресс-служба регионального Минздрава.