В больницах Орска приостановили оказание плановой медпомощи
В Орске приостанавливают оказание плановой медпомощи из-за экстремальных условий
Больницы Орска временно приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Все пациенты, нуждающиеся в ней, будут переправлены в медицинские учреждения Новотроицка и Оренбурга, заявила вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова.
"Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах", — приводит заявление Савиновой пресс-служба регионального Минздрава.
По информации вице-губернатора, медицинская служба Орска сейчас работает в экстремальных условиях, часть учреждений находится в зоне подтопления. Тем временем экстренная и неотложная стационарная помощь оказывается горожанам в двух стационарах. Также указано, что дефицита медикаментов и кадров в данный момент нет: больницы обеспечены всем необходимым.
Life.ru напоминает, что 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется, и на данный момент в неё попало почти 6,3 тысячи домов. За медпомощью обратились 99 человек, девять госпитализированы. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Как отмечал мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. В регионе считают, что пик паводка придётся на 10 апреля. При этом уточняется, что ущерб жилью в Оренбуржье может превысить 21 миллиард рублей.
Telegram / МЧС России