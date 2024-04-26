Песков заявил, что не видел официальных заявлений о доме Иванова на Рублёвке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел заявлений следствия о доме замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Он призвал ориентироваться на официальные данные.

"Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт. Естественно, идёт следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления", — сказал он.