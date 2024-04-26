Песков заявил, что не видел официальных заявлений о доме Иванова на Рублёвке
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел заявлений следствия о доме замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Он призвал ориентироваться на официальные данные.
"Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счёт. Естественно, идёт следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления", — сказал он.
Напомним, именно Life.ru показал шикарный особняк Тимура Иванова на Рублёвке. Здание площадью почти в тысячу квадратов построено на английский манер и имеет, в частности, личный кинотеатр, камин и гостевой дом. По оценкам экспертов, особняк может стоить миллиард рублей. По нашим данным, прописан высокопоставленный чиновник в "доме искусства" в центре Москвы. Квартира оценивается в более чем 630 миллионов рублей.
Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, сумма может превышать миллиард рублей. Чиновника отправили в СИЗО. Также суд арестовал его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Глава военного ведомства Сергей Шойгу уже отстранил своего подчинённого от работы.