"Подарила мне детство": Пришедший проститься с Заворотнюк поклонник рассказал о любви к ней

Среди тех, кто сегодня пришёл проститься с Анастасией Заворотнюк, много совсем молодых людей, детство которых было связано с яркими ролями актрисы. В беседе с Life.ru один из таких фанатов, который "вырос" на "Моей прекрасной няне", отметил, что не мог не проститься с любимой артисткой.