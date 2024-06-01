"Подарила мне детство": Пришедший проститься с Заворотнюк поклонник рассказал о любви к ней
Пришедший проститься с Заворотнюк поклонник рассказал о любви к ней
Среди тех, кто сегодня пришёл проститься с Анастасией Заворотнюк, много совсем молодых людей, детство которых было связано с яркими ролями актрисы. В беседе с Life.ru один из таких фанатов, который "вырос" на "Моей прекрасной няне", отметил, что не мог не проститься с любимой артисткой.
Пришедший проститься с Заворотнюк поклонник рассказал о любви к ней. Видео © Life.ru
"Она мне подарила детство. Это "моя прекрасная няня". Я не мог не прийти", — отметил поклонник Заворотнюк.
Любящие зрители, как и родные, до последнего надеялись, что Анастасия выкарабкается.
Как ранее сообщалось, прощание с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. Помимо обычных москвичей проводить артистку в последний путь пришли многие звёзды. Например, одними из первых на территории монастыря заметили певицу Лолиту, дрессировщика Эдгара Запашного и хореографа Илью Авербуха. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом. Мы также показывали, как выглядит её участок.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая, с 2019 года заслуженная артистка России боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения и даже экспериментальный: специально для звезды "Моей прекрасной няни" создали препарат, который должен был помочь побороть недуг, однако, по данным Life.ru, близкие получили его лишь со второго раза. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти артистка похудела на 15 килограммов, перестала отвечать на телефонные звонки и двигаться.
Кадр из видео Life.ru