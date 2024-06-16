Что известно о захвате заложников в ростовском СИЗО 16 июня, 08:25 Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Обложка © SHOT

Life.ru собрал всю последнюю информацию о захвате заложников заключёнными в СИЗО в Ростове-на-Дону, с которыми сейчас правоохранители продолжают вести переговоры.

Всё произошло утром 16 июня. Шестеро заключённых захватили в заложники в одной из камер двух сотрудников изолятора: начальника одного из управлений и инспектора. Преступники вооружены заточками, ножами и дубинками. Они также пытаются попасть в хранилище, где находится оружие персонала СИЗО.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа, Росгвардии, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Прилегающие улицы перекрыты, территория оцеплена. Life.ru показал обстановку возле учреждения, где видно большое количество спецавтомобилей. Преступники требуют автомобиль, "зелёный коридор" и возможность покинуть страну.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Известно, что преступники были судимы по террористическим статьям. Трое из них планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии, но были задержаны в декабре 2023 года. Следствие допускает, что захват заложников мог курироваться кем-то извне.

ГУ ФСИН уже пообещал, что проведёт проверку в отношении СИЗО и его сотрудников, чтобы установить, как у заключённых оказались ножи и флаги запрещённой ИГИЛ*.

К этому моменту спецназ уже провёл штурм, в результате которого удалось освободить заложников. При этом сами преступники были ликвидированы. Трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми