Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане и атаки ВСУ по Севастополю

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 24 июня, созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора он осудил произошедшую накануне атаку ВСУ по Севастополю. Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Кремля.

"Токаев решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки", — сообщили там.

Кроме того, Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане. Президент Казахстана предложил помощь в проведении расследования произошедшего. В ходе разговора лидеры двух стран заявили, что готовы наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.