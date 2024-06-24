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24 июня, 12:30

Токаев позвонил Путину после терактов в Дагестане и атаки ВСУ по Севастополю

Токаев в беседе с Путиным по телефону осудил атаку ВСУ по Севастополю

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 24 июня, созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора он осудил произошедшую накануне атаку ВСУ по Севастополю. Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Кремля.

"Токаев решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки", — сообщили там.

Кроме того, Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане. Президент Казахстана предложил помощь в проведении расследования произошедшего. В ходе разговора лидеры двух стран заявили, что готовы наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

Также во время беседы Путин рассказал об итогах визитов в Пхеньян и Вьетнам. Главы государств обсудили развитие сотрудничества в сфере энергетики. Президенты условились о продолжении контактов, в частности, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Астане 3–4 июля.

Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. В понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. В США высказали своё недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.

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Кроме того, накануне в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, однако скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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