Премьер Словакии намерен перекрыть Украине путь в НАТО из-за риска третьей мировой войны

"Я публично повторяю уже не знаю в какой раз: партия Smer и её депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией третьей мировой войны", — заявил словацкий политик в своём видеообращении в соцсетях.