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11 июля, 14:52

Премьер Словакии намерен перекрыть Украине путь в НАТО из-за риска третьей мировой войны

Фицо: Вступление Украины в НАТО гарантирует начало третьей мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является гарантией начала третьей мировой войны. Поэтому политик со своей партией Smer-SD ("Направление — социальная демократия") не собирается поддерживать подобную инициативу.

"Я публично повторяю уже не знаю в какой раз: партия Smer и её депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией третьей мировой войны", — заявил словацкий политик в своём видеообращении в соцсетях.

Фицо добавил, что он поручил министрам, которые поехали в Вашингтон на саммит НАТО, чтобы те добились сохранения в итоговой декларации пункта, который подразумевает необходимость согласия парламентов всех стран альянса для вступления Украины в блок.

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Ранее Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после совершённого на него 15 мая покушения.

НАТО, благодаря своей враждебной политике, плотно увязло в конфликте на Украине. Практически любой шаг альянса является эскалацией и никак не способствует приближению мирных переговоров, о которых постоянно говорит Россия и дружественные для неё государства. На своих мероприятиях лидеры альянса не говорят о мире, но твердят о том, что Киеву надо оружие, бомбы, патроны и всё, чем можно убивать людей. Блок НАТО, к великому сожалению, не заинтересован в установлении мира, поскольку его руководство очень хочет продолжения кровавого банкета.

Владимир Озеров
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