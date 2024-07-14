СМИ по ошибке обвинили в покушении на Трампа итальянского журналиста. Теперь он подаёт в суд
Итальянский журналист Виоло подаст в суд из-за обвинений в покушении на Трампа
Соцсети и СМИ по ошибке сочли итальянского спортивного журналиста и блогера Марко Виоло человеком, стрелявшим в экс-президента США Дональда Трампа, и распространили его фото. Теперь репортёр грозит изданиям судом за клевету, сообщает OpenOnline.
"Я отрицаю причастность к этой ситуации. Меня разбудили в два часа ночи многочисленные уведомления в телефоне. Я в Риме и не имею ни малейшего представления о произошедшем. Эти обвинения абсолютно безосновательны и организованы группой хейтеров, которые преследуют меня с 2018 года. В понедельник я подам в суд на аккаунты X, которые это организовали", — отметил Виоло.
После покушения на Трампа аккаунт Moussolinho разместил в соцсети X (ранее Twitter) фото человека в шляпе и подписал: "Срочно: Полицейское управление Батлера подтверждает арест Марка Вайолетса, известного антифашиста, которого распознали как стрелявшего в Трампа. Перед нападением он загрузил на YouTube видео, в котором утверждал, что "справедливость грядёт". Тему подхватил пользователь Wall Street Silver с 1,3 миллиона подписчиков, и пост стал трендом. После этого фото блогера опубликовал ряд СМИ.
Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении совершили несколько выстрелов. Политик выжил, но был ранен в ухо. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. Известно, что стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше неподалёку. Спецслужбы ликвидировали его на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник был одиночкой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший похожее покушение, заявил, что в случае с Трампом всё было идентично его случаю. В Госдуме и Кремле заявили, что покушение на Трампа спровоцировали демократы.
YouTube / RomaGiallorossaTV