СМИ по ошибке обвинили в покушении на Трампа итальянского журналиста. Теперь он подаёт в суд

Соцсети и СМИ по ошибке сочли итальянского спортивного журналиста и блогера Марко Виоло человеком, стрелявшим в экс-президента США Дональда Трампа, и распространили его фото. Теперь репортёр грозит изданиям судом за клевету, сообщает OpenOnline.

"Я отрицаю причастность к этой ситуации. Меня разбудили в два часа ночи многочисленные уведомления в телефоне. Я в Риме и не имею ни малейшего представления о произошедшем. Эти обвинения абсолютно безосновательны и организованы группой хейтеров, которые преследуют меня с 2018 года. В понедельник я подам в суд на аккаунты X, которые это организовали", — отметил Виоло.