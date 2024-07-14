Захарова назвала покушение на жизнь президентов США традицией страны

Покушения на политических деятелей, кандидатов в президенты США, глав Белого дома является традицией внутриполитической жизни Америки. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя нападение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, который вновь собирается стать главой государства.

"Президент [США Джо] Байден говорил о том, что покушения на политических деятелей являются болезненными проявлениями внутриполитической жизни США. Но он не досказал. Байдену бы стоило сказать, что это ещё и традиция", — отметила она в эфире телеканала "Россия-24".