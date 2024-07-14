Захарова назвала покушение на жизнь президентов США традицией страны
Захарова: Покушение на жизнь президентов — традиция внутриполитической жизни США
Покушения на политических деятелей, кандидатов в президенты США, глав Белого дома является традицией внутриполитической жизни Америки. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя нападение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, который вновь собирается стать главой государства.
"Президент [США Джо] Байден говорил о том, что покушения на политических деятелей являются болезненными проявлениями внутриполитической жизни США. Но он не досказал. Байдену бы стоило сказать, что это ещё и традиция", — отметила она в эфире телеканала "Россия-24".
Как сообщал Life.ru, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении совершили несколько выстрелов. Политик выжил, но был ранен в ухо. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. Известно, что стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше неподалёку. Спецслужбы ликвидировали его на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник был одиночкой. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший похожее покушение, заявил, что в случае с Трампом всё было идентично его случаю. В Госдуме и Кремле заявили, что покушение на Трампа спровоцировали демократы.
VK / МИД России