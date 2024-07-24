Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 13:47

Life.ru снял, как эвакуатор увозит подорванный в Москве внедорожник

Эвакуатор увёз Toyota Land Cruiser, утром 24 июля подорванный в одном из дворов на севере Москвы. Момент погрузки и отправления искорёженного транспортного средства попал на видео Life.ru.

Эвакуатор увозит подорванный в Москве внедорожник. Видео © Life.ru

Куда отправится автомобиль, неизвестно. По всей видимости, с ним будут проводить следственные действия.

Следователи установили личность подозреваемого в подрыве авто офицера в Москве
Следователи установили личность подозреваемого в подрыве авто офицера в Москве

Напомним, утром 24 июля в Москве подорвали Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу, как только во внедорожник сели мужчина и женщина. Этот момент попал на видео. Водителю оторвало ступни, он смог сам оказать себе первую помощь. Пострадавшего уже прооперировали. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стало взрывное устройство. По данным Life.ru, его подложили под днище, в район педалей. СМИ писали, что целью покушения был замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, однако на деле это оказался полный тёзка военного, который принимал участие в спецоперации. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнитель сбежал в Турцию и РФ ведёт переговоры о его экстрадиции.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров