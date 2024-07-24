Life.ru снял, как эвакуатор увозит подорванный в Москве внедорожник
Эвакуатор увёз Toyota Land Cruiser, утром 24 июля подорванный в одном из дворов на севере Москвы. Момент погрузки и отправления искорёженного транспортного средства попал на видео Life.ru.
Эвакуатор увозит подорванный в Москве внедорожник. Видео © Life.ru
Куда отправится автомобиль, неизвестно. По всей видимости, с ним будут проводить следственные действия.
Напомним, утром 24 июля в Москве подорвали Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу, как только во внедорожник сели мужчина и женщина. Этот момент попал на видео. Водителю оторвало ступни, он смог сам оказать себе первую помощь. Пострадавшего уже прооперировали. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стало взрывное устройство. По данным Life.ru, его подложили под днище, в район педалей. СМИ писали, что целью покушения был замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, однако на деле это оказался полный тёзка военного, который принимал участие в спецоперации. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнитель сбежал в Турцию и РФ ведёт переговоры о его экстрадиции.
Life.ru