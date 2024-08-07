Собянин: Москва направит врачей в Курскую область и готова принять пострадавших

Москва направляет столичных врачей в пострадавшую от атаки ВСУ Курскую область. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве", — написал Собянин в своём телеграм-канале.