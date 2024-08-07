Собянин: Москва направит врачей в Курскую область и готова принять пострадавших
Москва направляет столичных врачей в пострадавшую от атаки ВСУ Курскую область. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве", — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Столичный градоначальник выразил слова поддержки жителям Курской области. Собянин указал, что подобные атаки на мирных граждан абсолютно недопустимы.
Напомним, накануне ВСУ попытались прорваться в Курскую область, однако российские военные отразили атаку. В Минобороны сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в их числе минимум шесть детей. Куряне массово пришли сдать кровь для пострадавших от рук киевского режима. Подмосковье выразило готовность принять детей из приграничных районов. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Поддержку Курской области выражают со всей страны.
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