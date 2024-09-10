Жильцам повреждённого в Раменском дома рассказали, когда они смогут вернуться в квартиры

Часть жильцов многоэтажного дома в подмосковном Раменском, пострадавшего от атаки украинского БПЛА, пустят домой уже сегодня, остальным предлагают разместиться в гостинице. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Собрание жильцов дома в Раменском, повреждённого беспилотником. Видео © Life.ru

«Записываемся, размещаемся в гостиницу и завтра в более спокойном режиме вы попадёте в свои квартиры», — сказали на собрании жильцов.

Сегодня домой пустят жильцов 1-6 этажей. Тем, кто проживает на 8-13 этажах, придётся временно пожить в гостинице. При этом администрация поможет вынести всю мебель из квартир. Остальные этажи смогут заселиться по окончанию следственных действий. Работы по восстановлению дома займут 2-3 месяца.