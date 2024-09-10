Жильцам повреждённого в Раменском дома рассказали, когда они смогут вернуться в квартиры
Проживающие на 1–6-м этажах дома в Раменском вернутся в свои квартиры сегодня
Часть жильцов многоэтажного дома в подмосковном Раменском, пострадавшего от атаки украинского БПЛА, пустят домой уже сегодня, остальным предлагают разместиться в гостинице. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Собрание жильцов дома в Раменском, повреждённого беспилотником. Видео © Life.ru
«Записываемся, размещаемся в гостиницу и завтра в более спокойном режиме вы попадёте в свои квартиры», — сказали на собрании жильцов.
Сегодня домой пустят жильцов 1-6 этажей. Тем, кто проживает на 8-13 этажах, придётся временно пожить в гостинице. При этом администрация поможет вынести всю мебель из квартир. Остальные этажи смогут заселиться по окончанию следственных действий. Работы по восстановлению дома займут 2-3 месяца.
Кроме того, ипотечный эксперт окажет помощь владельцам соответствующих квартир, а сотрудники МЧС вынесут хозяевам домашних животных, которые остались в доме.
Как сообщал Life.ru, что в ночь на 10 сентября ВСУ при помощи дронов атаковали ряд регионов РФ, в том числе Подмосковье. ПВО работала в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два беспилотника попали в многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, работавшая охранницей звёзд шоу-бизнеса. Кроме того, пострадало восемь человек, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания в жилой дом.
Life.ru