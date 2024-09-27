Родителей погибших под Красноярском детей допросят повторно
Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края
Следователи решили повторно допросить родителей четырех детей, которые погибли от отравления неизвестным веществом в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Родители детей будут повторно допрошены с учетом обстоятельств, установленных в ходе расследования дел», — говорится в сообщении.
Напомним, смертельное отравление целой семьи произошло в селе Красная Сопка Красноярского края 20 сентября. В тот же день погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно. Экспертиза выявила в организме детей компоненты неустановленного инсектицидного средства. Это же вещество нашли на шерсти котёнка, который жил у семьи и тоже погиб.