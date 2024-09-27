Это не химоружие: Геннадий Онищенко объяснил, что не так с версией гибели 4 детей от дихлофоса
Онищенко усомнился в причине смерти отравившихся детей под Красноярском
Дихлофос, найденный в доме в Красноярском крае, где отравилась семья. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко не верит в версию гибели детей в Красноярском крае от дихлофоса. По его словам, это средство сегодня — совсем не то «химическое оружие», каким было в 70-х годах.
Кот мог погибнуть от паров токсического вещества. Но как дети погибли – мне трудно смоделировать, потому что токсичный для людей дихлофос остался в 70-80-х годах. А потом стали выпускать дихлофос, который может действовать только на членистоногих, но не на людей. Но чтобы четверо детей умерли вот так, даже если тем старым дихлофосом, которого у нас сейчас в принципе быть не должно... это надо было каким-то образом сделать насильно и специально.
Онищенко заявил, что его очень беспокоит затянутость расследования — точная причина смерти не установлена до сих пор, и диагноза нет даже после вскрытия тел детей.
Напомним, смертельное отравление целой семьи произошло в селе Красная Сопка Красноярского края 20 сентября. В тот же день погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Сначала все грешили на покупные пельмени и курицу, однако позже стало известно, что продукты ни при чём, и семья могла отравиться дихлофосом. Однако против этой версии выступил опрошенный Life.ru технолог. По его словам, отравиться этим средством от насекомых насмерть практически невозможно. Экспертиза всё же выявила в организме детей компоненты инсектицидного средства. Это же вещество нашли на шерсти котёнка, который жил у семьи и тоже погиб.