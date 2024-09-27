Это не химоружие: Геннадий Онищенко объяснил, что не так с версией гибели 4 детей от дихлофоса

Кот мог погибнуть от паров токсического вещества. Но как дети погибли – мне трудно смоделировать, потому что токсичный для людей дихлофос остался в 70-80-х годах. А потом стали выпускать дихлофос, который может действовать только на членистоногих, но не на людей. Но чтобы четверо детей умерли вот так, даже если тем старым дихлофосом, которого у нас сейчас в принципе быть не должно... это надо было каким-то образом сделать насильно и специально.