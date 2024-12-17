«Мы не знали»: В США открестились от причастности к теракту против Кириллова
AFP: Вашингтон не имеет отношения к убийству генерала Кириллова
США не знали об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и не оказывали никакой поддержки подобным действиям. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на анонимного представителя американских властей.
«США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — заявил источник агентства.
Напомним, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл мощный взрыв, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию и ранения от осколков. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело. Life.ru публиковал видео с места трагедии. Россия намерена поднять вопрос о случившемся на заседании СБ ООН 20 декабря.
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