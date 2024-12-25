Алиев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского самолёта Embraer 190 вблизи Актау. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолёта, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении Алиева.
Напомним, сегодня в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. На борту находились 69 человек, в том числе 16 россиян. Известно, что 28 человек выжили в крушении. Опубликованы списки с именами. Президенты России и Азербайджана не остались в стороне и уже прокомментировали трагедию, выразив соболезнования близким погибших. Подробнее о том, что известно о трагедии на данную минуту, — в материале Life.ru.
Telegram/Tengrinews.kz - Новости Казахстана/Азамат Сарсенбаев