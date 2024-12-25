«Привет моим девочкам»: Обнародованы последние слова многодетной матери, пропавшей при крушении в Актау

До сих пор уточняются списки пострадавших и погибших при крушении самолёта в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный. По данным авиакомпании AZAL, на борту находилась 45-летняя многодетная мать из Чечни Заира Ацаева. Родные общались с ней прямо перед вылетом, пишет kp.ru.

«Она сестре позвонила: «Я вылетаю, ждите, буду в 10 у вас, привет моим девочкам». Она по ним очень скучала. Мы тут рядом с аэропортом живём, должны были её встретить. Девочки ещё не знают о случившемся», — сообщили родственники.