«Привет моим девочкам»: Обнародованы последние слова многодетной матери, пропавшей при крушении в Актау
На борту рухнувшего в Актау самолёта была многодетная мать из Грозного
Место крушения самолёта в Актау. Фото © Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
До сих пор уточняются списки пострадавших и погибших при крушении самолёта в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный. По данным авиакомпании AZAL, на борту находилась 45-летняя многодетная мать из Чечни Заира Ацаева. Родные общались с ней прямо перед вылетом, пишет kp.ru.
«Она сестре позвонила: «Я вылетаю, ждите, буду в 10 у вас, привет моим девочкам». Она по ним очень скучала. Мы тут рядом с аэропортом живём, должны были её встретить. Девочки ещё не знают о случившемся», — сообщили родственники.
Заира раньше жила в Германии, но в последние годы вместе с четырьмя дочерьми перебралась в Грозный, работала косметологом. Сейчас родные не могут дозвониться до неё и держат связь с людьми из Актау, чтобы понять, в какие списки она попала. Женщина как будто предчувствовала беду, поскольку изначально хотела лететь другим рейсом из Грузии. Но через Баку оказалось дешевле. Предварительно, Заира не поступала в больницу Актау вместе с другими пострадавшими.
Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. На борту находились 16 россиян. Около 30 человек чудом выжили, их спасло то, что они сидели в хвосте, на который пришёлся меньший удар и где не произошло возгорания. По предварительной информации, причиной трагедии стало столкновение с птицами и отказ системы управления. После этого внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание. Life.ru публиковал видео с экшн-камеры спасателя, которая зафиксировала первые минуты после крушения авиалайнера. Вещи пассажиров и обломки самолёта разбросало на десятки метров. Владимир Путин направил на место крушения самолёт МЧС с медиками. В обстоятельствах случившегося разбирается СК РФ.