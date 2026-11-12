Главное отличие нынешнего визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву от предыдущих заключается в его прямой связи с трёхсторонними переговорами в Абу-Даби. Американские представители приехали к Владимиру Путину сразу после консультаций с российской и украинской делегациями, поэтому обсуждать будут уже конкретные вопросы, поднятые в ОАЭ. Об этом Life.ru рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Эта поездка проходит сразу после встреч в Абу-Даби, поэтому очевидно, что они напрямую связаны. Разговор касается того, о чём шла речь на трёхсторонних переговорах — в этом, собственно, и отличие от предыдущих встреч. Константин Долгов Чрезвычайный и полномочный посол России

При этом Долгов призвал не торопиться с прогнозами относительно результатов визита. По его словам, переговоры с российским президентом только начинаются, а их содержание пока неизвестно. Даже после завершения встречи общественности могут раскрыть далеко не все подробности, поскольку часть обсуждений наверняка останется закрытой.

Дальнейшее развитие переговорного процесса, по оценке дипломата, во многом зависит от готовности Киева и европейских стран учитывать российскую позицию. Он напомнил, что помощник президента Владимир Мединский и другие представители Москвы подробно изложили её по итогам встречи в Абу-Даби. Если украинская сторона и её европейские партнёры согласятся продолжать работу с учётом этих требований, появятся основания для новых раундов.

Долгов подчеркнул, что Россия намерена добиваться поставленных целей независимо от формата урегулирования. Дипломат сослался на заявления Путина и Мединского о возможности решения задач как переговорными, так и военными методами. При этом он отметил, что Москва заинтересована в дипломатическом результате, но не намерена отказываться от собственных требований в сфере безопасности.

Важную роль собеседник Life.ru отвёл и американским посредникам. По его словам, многое будет зависеть от того, насколько активно Вашингтон станет работать с Киевом и европейскими государствами. Долгов считает, что администрация Дональда Трампа готова выслушивать российскую сторону и в определённой степени учитывать её интересы. По его словам, это подтвердили переговоры в Абу-Даби.

Совершенно иначе дипломат оценивает позицию Европы и Владимира Зеленского. Долгов обвинил европейских представителей в попытках помешать переговорам, а высказывания украинского лидера назвал подрывающими процесс урегулирования. При этом он обратил внимание на различия между публичной риторикой Зеленского и заявлениями членов украинской делегации. Ранее Life.ru писал, что Зеленский отверг обсуждавшийся вариант вывода украинских войск из Донбасса ради мирного соглашения.

«Если он думает, что его слова не слышат, то он ошибается — выводы делаются соответствующие. При этом члены его делегации высказывались несколько по-другому. Посмотрим, кто там в Киеве на самом деле правит», — заметил Долгов.

Отдельно дипломат напомнил о российских предложениях по созданию новой системы безопасности в Евроатлантическом и Евразийском регионах, которые Москва выдвигала ещё до начала СВО. По его словам, спустя пять лет стороны вновь вернулись к обсуждению этих вопросов. Причём, как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на Axios, Вашингтон уже предложил России подготовить проект соглашения о европейской безопасности с изложением взаимных мер по снижению напряжённости.

Однако рассчитывать на скорое завершение конфликта после сегодняшней встречи не следует, считает Долгов. По его мнению, достижение окончательных договорённостей потребует времени, серьёзных усилий и прежде всего политической воли Киева и европейских государств. Поэтому называть нынешние переговоры финальными преждевременно, даже если американская сторона действительно настроена на продолжение диалога.

Дипломат также выразил убеждение, что обеспечение российских интересов в сфере безопасности имеет значение не только для самой страны, но и для европейской и международной стабильности. Среди угроз, с которыми необходимо бороться, он назвал неонацизм, экстремизм и терроризм.

«Делать прогнозы неэтично, но это очень важная встреча, в том числе потому, что она проходит на следующий день после Абу-Даби», — заключил собеседник Life.ru, напомнив, что и Путин, и Трамп неоднократно говорили о важности прямых контактов.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущих переговорах Путина с Уиткоффом, состоявшихся 21 октября в Санкт-Петербурге. Тогда американский спецпосланник приехал после консультаций с украинскими и европейскими представителями, а российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Кушнер участвовал в разговоре по видеосвязи, поскольку из-за болезни не смог лично прибыть в Россию. Он представил собственные оценки и предложения, а помощник президента Юрий Ушаков впоследствии охарактеризовал переговоры как содержательные.

12 ноября оба американских представителя вновь прилетели в Москву. Во Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, появившийся у трапа в форме национальной сборной. Перед встречей с Путиным Уиткофф выразил надежду на продвижение к миру.