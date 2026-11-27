Представьте, что вечером за окном было 95 градусов, а к утру стало 105. По первоначальной шкале Цельсия это означало бы похолодание с привычных нам +5 до −5 °C. В XVIII веке градусники уже существовали, но общей системы ещё не было. За точку отсчёта могли взять температуру человеческого тела или даже воздух в подвале Парижской обсерватории. Цельсий хотел, чтобы приборы, сделанные в разных городах, при одинаковой погоде показывали одну и ту же цифру.

Кем был Цельсий и зачем астроному понадобился термометр

Кем был Андерс Цельсий: как шведский астроном изучал форму Земли и зачем ему понадобился точный термометр? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Андерс Цельсий родился 27 ноября 1701 года в шведской Уппсале и в 1730-м стал профессором астрономии в местном университете. В 1736 году он отправился с французской экспедицией за Полярный круг. Учёные измеряли участок земного меридиана, чтобы проверить предположение Ньютона о том, что Земля сплюснута у полюсов. Когда результаты сравнили с измерениями во Франции, они стали одним из аргументов в пользу Ньютона.

Цельсий следил и за тем, что происходило у него под окнами. С 1722 года он вёл погодные наблюдения в Уппсале и сравнивал показания разных термометров. Если приборы размечены по разным правилам, их записи трудно сопоставить даже за один день, а уж выяснить по ним, стали ли зимы теплее за несколько десятилетий, ещё сложнее. Погодные наблюдения, начатые Андерсом Цельсием, выросли в один из самых длинных рядов температурных данных в мире. Научная работа бывает неожиданной страницей в биографии знаменитых людей. Александр Бородин, автор оперы «Князь Игорь», занимался химией и лечил солдат. Его история вошла в подборку о том, кем работали русские и советские композиторы.

Почему у Цельсия вода кипела при нуле, а лёд таял при ста градусах

Первая шкала Цельсия: как опыты с тающим снегом и кипятком помогли шведскому учёному разметить термометр? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1742 году Андерс Цельсий описал шкалу с двумя опорными точками. Для первой он взял тающий снег. Учёный проводил опыты и зимой, когда заносил снег с мороза и растапливал его у огня, и во время оттепели. Пока снег таял и окружал резервуар термометра, ртуть останавливалась на одной и той же отметке. Со второй точкой оказалось сложнее. Температура кипения менялась вместе с атмосферным давлением, поэтому Цельсий предложил учитывать показания барометра при настройке термометра. В горах, где давление ниже, вода закипает при более низкой температуре. Кипяток даёт повод и для другого наблюдения.

Промежуток между двумя отметками он разделил на сто равных частей, точку кипения обозначил нулём, а точку таяния льда — сотней. Цельсий пользовался термометром французского астронома Жозефа-Никола Делиля, у которого ноль тоже соответствовал кипению воды. Вероятно, это повлияло на направление новой шкалы. Для наблюдений за погодой она была удобна: и в мороз, и в оттепель показания оставались положительными.

Кто перевернул шкалу Андерса Цельсия

Кто перевернул шкалу Цельсия: как Линней, Экстрём и Кристен связаны с появлением привычной шкалы температур? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

У прямой шкалы было простое преимущество. При нагревании столбик ртути поднимался, и число рядом с ним тоже росло. А ноль на отметке таяния льда оказался удобным ориентиром для метеорологов. При минусе на улице может замёрзнуть вода, при плюсе начинает таять лёд. Сто делений между льдом и кипятком при этом сохранились.

Переворот часто приписывают ботанику Карлу Линнею, который следил за температурой в своих теплицах. Около 1744 года он заказал термометр с нулём у точки замерзания шведскому мастеру Даниэлю Экстрёму. Но ещё в 1743-м термометр с такой же разметкой представил в Лионе Жан-Пьер Кристен. После смерти Андерса Цельсия в шведских журналах погодных наблюдений появились записи об использовании термометров с прямой шкалой под разными названиями. А сможете ли вы так же быстро узнать советские фильмы по телевизору, магнитофону и другой технике в кадре?

Почему в США до сих пор пользуются шкалой Фаренгейта

Шкала Фаренгейта в США: почему американские синоптики до сих пор указывают температуру в градусах Фаренгейта? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Габриель Даниель Фаренгейт представил свою шкалу в 1724 году, почти за двадцать лет до публикации Цельсия. В ранней версии за ноль он взял температуру замерзания солевого раствора, а за 96 градусов — температуру человеческого тела. В привычной сегодня шкале вода замерзает при 32 °F и кипит примерно при 212 °F при нормальном атмосферном давлении. Между этими отметками 180 делений, поэтому потепление на один градус Цельсия соответствует потеплению на 1,8 градуса Фаренгейта.

Фаренгейт успел закрепиться в англоязычных странах задолго до перехода на метрические единицы. В США метрическую систему разрешили ещё в 1866 году, а закон 1975 года предусматривал добровольный переход. Обязательного срока для перехода всей страны так и не появилось, и Фаренгейт остался в прогнозах погоды, на духовках и термостатах. Поэтому в американском прогнозе 68 градусов означают вполне умеренные 20 °C. А если термометр показывает −40, переводить ничего не нужно. В этой точке значения на двух шкалах совпадают. Фаренгейт пережил смену нескольких поколений бытовой техники. А о том, какими представляли приборы будущего в конце XX века, можно судить по кино. Life.ru проверил, что из «Назад в будущее — 2» стало реальностью.

Что такое абсолютный ноль и откуда взялись кельвины

Абсолютный ноль и шкала Кельвина: как перевести кельвины в градусы Цельсия и при чём здесь число 273,15? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

В 1848 году британский физик Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин, предложил абсолютную температурную шкалу. Её точка отсчёта — абсолютный ноль, предельная температура охлаждения. В привычных градусах это −273,15 °C. Размер деления у современной шкалы Кельвина совпадает с градусом Цельсия. Если воздух потеплел на 10 °C, его температура выросла на 10 К. А чтобы перевести сами показания, к градусам Цельсия прибавляют 273,15. Так, 20 °C соответствуют 293,15 К.

Кельвин — основная единица термодинамической температуры в Международной системе единиц. С 2019 года его определяют через постоянную Больцмана, которая связывает температуру с энергией теплового движения частиц. Пишут просто «300 К», без значка градуса.

Какая шкала удобнее для науки

Цельсий или Кельвин: какую шкалу учёные используют для расчёта давления газа и для записи результатов опытов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Представьте идеальный газ в закрытом жёстком сосуде. Если нагреть его с 20 до 40 °C, числа на термометре вырастут вдвое, а давление — примерно на 7%. Достаточно перевести показания в кельвины, чтобы увидеть причину. Температура выросла с 293,15 до 313,15 К, то есть на те же 7%. В таком опыте давление пропорционально абсолютной температуре, поэтому в формулу подставляют именно кельвины.

А если исследователю нужно указать, при какой температуре он проводил опыт или на сколько градусов нагрелся образец, ему вполне подойдёт и шкала Цельсия. Для разницы температур у этих шкал одинаковый шаг. И пока физику важно знать, насколько температура далека от абсолютного нуля, человеку, который утром решает, ждать ли гололедицы, достаточно увидеть, по какую сторону от нуля остановился столбик. Иногда научный вопрос требует придумать совсем новый способ проверки. Математик Алан Тьюринг предложил судить о возможностях машины по тому, удаётся ли в переписке отличить её ответы от человеческих. Как появилась эта идея, Life.ru рассказал в материале об Алане Тьюринге.

По первому термометру Цельсия при 105 градусах за окном стоило надеть пальто. Сегодня такая цифра заставила бы проверить, исправен ли прибор. Шкалу с тех пор перевернули, но идея Цельсия пережила перестановку. Обычных льда и кипятка хватило, чтобы дать учёным общую шкалу. А если присмотреться к сосновой шишке, подсолнуху или даже ананасу, можно заметить закономерности уже из области математики. Life.ru рассказал, где в природе искать числа Фибоначчи.