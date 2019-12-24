Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным уже в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что 31 декабря нужно сделать официальным выходным днём уже с 2020 года.
— Надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать на следующий год — мы не успевали сейчас — сделать 31 декабря выходным днём, — сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда.
В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. "Флешмоб выходного 31 декабря" уже поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Еврейская АО, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области — всего около 30 регионов.
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