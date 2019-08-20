Огненное дерби и судейские скандалы. Чем удивила РПЛ на этот раз?

Два дерби, скандалы и триумф молодых игроков. Рассказываем всё, чем запомнился шестой тур Российской премьер-лиги.

Результаты

"Оренбург" — "Сочи" — 1:1

"Урал" — "Крылья Советов" — 1:3

"Тамбов" — "Краснодар" — 0:2

"Зенит" — "Ахмат" — 0:0

"Рубин" — "Арсенал" — 1:0

"Уфа" — "Ростов" — 2:0

"Динамо" — "Локомотив" — 1:2

"Спартак" — ЦСКА — 2:1

Скандалы, интриги, расследования...

Нашумевшим стал матч в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Ахматом", где главным героем можно считать арбитра Алексея Матюнина. Мы увидели удаление Уциева, незасчитанные голы Сердара Азмуна и Эмилиано Ригони, игнорирование игры рукой Антона Швеца. К тому же судья не показал ряд жёлтых карточек...

После матча Артём Дзюба назвал действия судьи на поле позором, а Сергей Семак обругал арбитров "козлами". Правда, позже тренер извинился за свои слова.

Голов в этом матче не было, сине-бело-голубые заработали дома только одно очко. "Зенит" — лидер турнирной таблицы, однако в спину ему дышат "Краснодар" и "Локомотив".

Огненное дерби

Ярким выдалось и главное дерби страны. ЦСКА, считавшийся фаворитом этой встречи, проиграл "Спартаку". Французский защитник Самюэль Жиго оформил дубль, подарив такую важную в психологическом плане победу команде Олега Кононова, — 2:1.

Правда, и здесь футбол стал не самым обсуждаемым. На первый план вышли фанаты. Они устроили настоящее пиротехническое шоу. Пришлось даже вмешаться пожарным.

А во втором тайме даже была взята пауза из-за обильного дыма.

В общем, матч получился огненным. Таким и должно быть главное дерби страны.

Лидер бомбардирской гонки

Матч с вывеской "Урал" — "Крылья Советов" не приковывал внимания большинства. И зря. Именно в самарской команде играет 22-летний Александр Соболев. Кто он такой? Он лучший бомбардир чемпионата России прямо сейчас. На его счету — пять голов. Он уже обошёл Артёма Дзюбу и Эльдора Шомуродова, у которых — по четыре мяча.

Бенефис Миранчуков

В этом туре было два московских дерби. Второе прошло на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина. Бело-голубые в упорной борьбе проиграли "Локомотиву" — 1:2.

Новичок "Динамо" за три минуты отработал отданные за него €20 млн

Главными героями дерби стали братья Миранчуки. В первом тайме Алексей хладнокровно дважды реализовал пенальти (первое не засчитали), а в конце встречи Антон забил победный гол.

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