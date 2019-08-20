Огненное дерби и судейские скандалы. Чем удивила РПЛ на этот раз?

Результаты
"Урал" — "Крылья Советов" — 1:3
Скандалы, интриги, расследования...
Нашумевшим стал матч в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Ахматом", где главным героем можно считать арбитра Алексея Матюнина. Мы увидели удаление Уциева, незасчитанные голы Сердара Азмуна и Эмилиано Ригони, игнорирование игры рукой Антона Швеца. К тому же судья не показал ряд жёлтых карточек...
После матча Артём Дзюба назвал действия судьи на поле позором, а Сергей Семак обругал арбитров "козлами". Правда, позже тренер извинился за свои слова.
Голов в этом матче не было, сине-бело-голубые заработали дома только одно очко. "Зенит" — лидер турнирной таблицы, однако в спину ему дышат "Краснодар" и "Локомотив".
Огненное дерби
Ярким выдалось и главное дерби страны. ЦСКА, считавшийся фаворитом этой встречи, проиграл "Спартаку". Французский защитник Самюэль Жиго оформил дубль, подарив такую важную в психологическом плане победу команде Олега Кононова, — 2:1.
Правда, и здесь футбол стал не самым обсуждаемым. На первый план вышли фанаты. Они устроили настоящее пиротехническое шоу. Пришлось даже вмешаться пожарным.
В игру вступают пожарные#СпартакЦСКА pic.twitter.com/zGDJrNvISd— Life | Спорт (@sport_lf) August 19, 2019
А во втором тайме даже была взята пауза из-за обильного дыма.
В общем, матч получился огненным. Таким и должно быть главное дерби страны.
Лидер бомбардирской гонки
Матч с вывеской "Урал" — "Крылья Советов" не приковывал внимания большинства. И зря. Именно в самарской команде играет 22-летний Александр Соболев. Кто он такой? Он лучший бомбардир чемпионата России прямо сейчас. На его счету — пять голов. Он уже обошёл Артёма Дзюбу и Эльдора Шомуродова, у которых — по четыре мяча.
Бенефис Миранчуков
В этом туре было два московских дерби. Второе прошло на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина. Бело-голубые в упорной борьбе проиграли "Локомотиву" — 1:2.
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Главными героями дерби стали братья Миранчуки. В первом тайме Алексей хладнокровно дважды реализовал пенальти (первое не засчитали), а в конце встречи Антон забил победный гол.
Что было ещё?
- "Сочи" наконец-то забил свой первый в Российской премьер-лиге гол, автором которого стал Дмитрий Полоз.
- Футболисты "Краснодара" всего за несколько секунд протащили мяч от своих ворот до чужих и забили гол.
- Барселонская комбинация с пасом пяткой принесла "Рубину" три очка.
- Форвард "Уфы" Игбун ценой травмы забил гол. Он получил мощный удар прямо по лицу, но прежде успел отправить мяч в ворота.
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