Лайфхак года. Как купить бюджетник с флагманскими возможностями

Началась серия предновогодних распродаж. Многие люди в честь грядущего праздника решаются сделать себе дорогой подарок: например купить новый смартфон. Первый раз за год, а то и не один, люди окунаются в мир потребительской электроники, а уже через полчаса у них начинает болеть голова от ppi, SAR и мАч. В итоге они всё равно покупают аппарат по указке консультанта. Лайф решил провести небольшой ликбез и рассказать, каким требованиям должен отвечать смартфон 2019 г. из той или иной ценовой категории.

Первым делом неплохо было бы разобраться с ценовыми категориями как таковыми. Номинально их три: низшая, средняя и высшая. Фактически же каждая делится на две подкатегории. Низшая — на ультрабюджетные и бюджетные. Средняя — на среднебюджетные и модели средней ценовой категории. Высшая — на условно "бюджетные" и "полноценные" флагманы.

Ультрабюджетная категория. Цена — до 10 тыс. руб.

Несмотря на небольшой прайс, выбор в этом сегменте довольно большой. У каждого китайского бренда есть модель начального уровня с набором актуальных опций. Разброс по характеристикам небольшой, но всё же есть. Чем ближе ценник к верхней планке, тем очевиднее разница.

Требования:

— экран — от 5,7 до 6,35 дюйма с разрешением не ниже HD+ (1544 на 720 точек);

— процессор — от скромного Snapdragon 215 до внушительного Snapdragon 635. Возможны варианты на "чипах" Exynos не младше 7884 или MediaTek не младше 6739;

— оперативная память / постоянная память — от 1/16 Гб до 3/32 Гб;

— фронтальная камера должна быть с разрешением от 5 до 8 Мп;

— основная — от 8 до 13 Мп. Есть модели с дополнительным ToF-модулем для боке;

— аккумулятор — от 2500 до 5000 мАч.

Лучшие модели:

— Xiaomi Redmi 8A;

— Moto G7 Play;

— Vivo Y11.

Бюджетная категория. Цена — от 10+ до 15 тыс. руб.

В этом сегменте начинают появляться AMOLED-экраны и NFC, по несколько дополнительных фотомодулей, а также резко возрастает объём постоянной памяти. Во всех моделях присутствует разъём для наушников. Доминирующий тип разъёма для кабеля питания — устаревший micro-USB.

Требования:

— экран — либо IPS, либо AMOLED от 6,0 до 6,5 дюйма с разрешением либо Full HD+ (2349 на 1080 точек), либо всё ещё HD+ (1544 на 720 точек). Возможен встроенный под стекло сканер отпечатков пальцев;

— процессор — от Snapdragon 632 до Snapdragon 675. Возможны варианты на "чипах" Exynos не младше 7904 или MediaTek не младше P65;

— оперативная память / постоянная память — от 3/64 Гб до 4/128 Гб;

— фронтальная камера — от 8 до 20 Мп;

— основная камера — от 13 Мп до 48 Мп. Есть как минимум одна модель с ночным режимом. Дополнительные модули в количестве от одной до трёх штук становятся обязательными. Программа минимум — ToF. Программа максимум — ToF, суперширик и макромодуль;

— аккумулятор — от 3500 до 5000 мАч.

Лучшие модели:

— Vsmart Live;

— Redmi Note 7;

— Galaxy M20.

Средне-бюджетная ценовая категория. Цена — от 15+ до 20 тыс. руб.

Начинает проявляться хоть какой-то дизайн: смартфоны больше не похожи на безвкусные обмылки или неотёсанные куски пластика. NFC и AMOLED-дисплеи становятся скорее правилом, чем исключением. Как следствие, можно найти модели с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Смартфоны, у которых сзади меньше трёх камер, почти не встречаются. Конкуренция нарастает, как следствие, появляются характеристики, от которых округляются глаза. Ведь годом ранее они встречались только во флагманских моделях.

Требования:

— экран — либо IPS, либо AMOLED от 6,3 до 6,6 дюйма с разрешением только Full HD+ (2349 на 1080 точек). Встроенный под стекло сканер отпечатков пальцев встречается чаще;

— с процессорами здесь — полная кутерьма. Snapdragon — от 675 до 712. Exynos не младше 9609. MediaTek — от P65 до флагманского G90T;

— оперативная память / постоянная память — от 4/64 Гб до 6/128 Гб;

— фронтальная камера — от 12 до 32 Мп. Почти все модели умеют размывать фон;

— основная камера — от 12 до 64 Мп. Ночной режим встречается во многих моделях. Дополнительные модули становятся обязательными в количестве от двух до трёх штук. Почти все модели умеют записывать видео в 4К, с эффектом замедления (слоумо) и, наоборот, ускорения (таймлапс);

— аккумулятор — от 4000 до 6000 мАч (есть минимум одна хорошая в этой категории с 3500 мАч).

Лучшие модели:

— Redmi Note 8 Pro;

— Honor 9X Premium;

— Galaxy M30s.

Средняя ценовая категория. Цена — от 20+ до 30 тыс. руб.

Самый большой ценовой сегмент. Практически все мидрейндж-смартфоны имеют внешние признаки флагманских смартфонов: стеклянные крышки, максимально безрамочные экраны и металлические корпуса. В наборе оптики появляются телеобъективы для оптического зума без потери качества. Ряд устройств может похвастаться флагманскими процессорами. Как минимум один смартфон этого года получил беспроводную зарядку.

Требования:

— экран — чаще AMOLED, чем IPS с диагональю от 6,3 до 6,7 дюйма с разрешением только Full HD+ (2349 на 1080 точек). Встроенный под стекло сканер отпечатков пальцев встречается почти во всех моделях;

— процессоры — Snapdragon — от 675 до 855. MediaTek — не младше P90. HiSilicon — не младше Kirin 980;

— оперативная память / постоянная память — от 6/64 Гб до 8/128 Гб;

— фронтальная камера — от 16 до 32 Мп. Все модели умеют размывать фон;

— основная камера — от 32 до 64 Мп. Ночной режим есть во всех моделях. Почти во всех моделях есть режим повышенной чёткости изображения. Дополнительные модули становятся обязательными в количестве от двух до трёх. Среди них всегда есть суперширик. Наличие ToF, телеобъектива или макромодуля зависит от модели. Все модели модели умеют записывать видео в 4К. Что важно, у некоторых моделей появляется оптическая стабилизация в основном модуле — качество видео возрастает в разы;

— аккумулятор — от 3750 до 4500 мАч. Практически все модели поддерживают какую-то из разновидностей быстрой зарядки, способной "заправить" батарею до 50% меньше за 30 минут.

Лучшие модели:

— Realme XT;

— Oppo Reno 2Z;

— Xiaomi Mi 9.

"Бюджетные" флагманы. Цена — от 30+ до 45+ тыс. руб.

Модели этого сегмента уже способны порадовать узнаваемым дизайном и инновационными функциями вроде экрана с частотой обновления 90 Гц или необычного механизма выдвижной камеры. Мощные камеры тоже являются отличительной чертой этого ценового сегмента. Как правило, в категории "бюджетных" флагманов встречаются тяжеловесы китайской мобильной промышленности.

Требования:

— экран — только AMOLED с диагональю от 6,3 до 6,8 дюйма с разрешением от 2349 на 1080 до 3120 на 1440 точек. Встроенный под экран отпечаток пальцев также есть везде (исключением является Honor 20 Pro — у него IPS-матрица);

— процессоры — преимущественно флагманские. Snapdragon — от 730 до 855. HiSilicon — не младше Kirin 980;

— оперативная память / постоянная память — от 6/128 Гб до 12/256 Гб;

— фронтальная камера — от 16 до 48 Мп (в Galaxy A80 благодаря выдвижному механизму в качестве передней камеры может использоваться основной модуль). Все модели умеют размывать фон;

— основная камера — только 48 Мп с высокой светочувствительностью вплоть до f/1.4. Продвинутый ночной режим есть во всех моделях. Во всех моделях есть режим повышенной чёткости изображения. Наличие дополнительного ширика и ToF обязательно. У некоторых есть макромодуль. Большой акцент делается на телеобъектив и оптическое двукратное или трёхкратное увеличение. Все модели умеют записывать видео в 4К и 60 FPS. Оптическая стабилизация в основном модуле есть практически у всех моделей;

— аккумулятор — от 3700 до 4100 мАч. Все модели поддерживают технологию быстрой зарядки, способной "заправить" батарею до 50% меньше чем за 30 минут.

Лучшие модели:

— Honor 20 Pro;

— OnePlus 7 Pro;

— Oppo Reno 2.

Высшая ценовая категория. Цена — 50+ тыс. руб.

Здесь собираются лучшие модели из лучших и, как следствие, самые дорогие. Признаки таких устройств в этом году — гигантские экраны с загнутыми краями и лучшие фото и видеовозможности на рынке. У подавляющего большинства смартфонов есть влагозащита и беспроводная зарядка. Каждый истинный флагман имеет эксклюзивные функции.

Требования:

— экран — только AMOLED с диагональю от 6,5 до 6,9 дюйма с разрешением от 2256 на 1080 (Full HD+) до 3040 на 1440 (Quad HD+) точек. Встроенный под экран отпечаток есть везде. Samsung использует ултразвуковой аналог;

— процессоры — Snapdragon 855 Plus, HiSilicon Kirin 990; Exynos 9825. Все выполнены по семинанометровому техпроцессу;

— оперативная память/постоянная память — от 8/128 Гб до 12/512 Гб;

— фронтальная камера — от 10 до 32 Мп. Все модели умеют записывать 4К. Есть модель с трёхмерным распознаванием лиц;

— основная камера — от 12 Мп до 64 Мп. Наличие дополнительного суперширокоугольного и телеобъектива обязательно. Оптическое 2-, 3- и даже пятикратное увеличение дополняется мощным гибридным вплоть до 30-кратного. Все модели умеют записывать видео в 4К и 60 FPS. Оптическая стабилизация есть у всех;

— аккумулятор — от 3500 до 4500 мАч.

Лучшие модели:

— Huawei P30 Pro;

— Samsung Galaxy Note 10+;

— Vivo NEX 3.