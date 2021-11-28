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Лидер группы "Аукцыон" — о Градском: Гениальный музыкант с великолепным вкусом

Олег Гаркуша пожелал родным и близким сохранять добрую память о легендарном композиторе.

28 ноября, 15:18

Александр Градский. Фото © Facebook / "Голос"

Певец и композитор Александр Градский был гениальным и великолепным музыкантом. Об этом рассказал фронтмен петербургской рок-группы "Аукцыон" Олег Гаркуша, выражая соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ.

"Очень талантливый, гениальный музыкант с великолепным вкусом, с хорошим юмором, с человечностью. Когда человек уходит, его не вернёшь уже", — цитирует музыканта газета "Петербургский дневник".

Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

Гаркуша также пожелал родным и близким сохранять добрую память о легендарном композиторе.

А ранее терапевт Андрей Звонков по просьбе Лайфа оценил состояние Градского во время последних съёмок. Так, по словам специалиста, переболевший ковидом мэтр не восстановился и продолжал работать на износ. Медик отметил, что недуг оставил после себя огромное количество поражённых сосудов, что подорвало здоровье артиста.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.


Названы дата и место прощания с Александром Градским

Названы дата и место прощания с Александром Градским

При этом неважное состояние композитора и певца заметили ещё на съёмках телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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