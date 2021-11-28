Лидер группы "Аукцыон" — о Градском: Гениальный музыкант с великолепным вкусом

Певец и композитор Александр Градский был гениальным и великолепным музыкантом. Об этом рассказал фронтмен петербургской рок-группы "Аукцыон" Олег Гаркуша, выражая соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ.

"Очень талантливый, гениальный музыкант с великолепным вкусом, с хорошим юмором, с человечностью. Когда человек уходит, его не вернёшь уже", — цитирует музыканта газета "Петербургский дневник".

Гаркуша также пожелал родным и близким сохранять добрую память о легендарном композиторе.

А ранее терапевт Андрей Звонков по просьбе Лайфа оценил состояние Градского во время последних съёмок. Так, по словам специалиста, переболевший ковидом мэтр не восстановился и продолжал работать на износ. Медик отметил, что недуг оставил после себя огромное количество поражённых сосудов, что подорвало здоровье артиста.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

