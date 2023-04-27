КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 16:38

Дайджест новостей СВО и Украины за 27 апреля: Бои в Артёмовске, потери ВСУ и информация о готовящемся контрнаступлении

Лайф собрал последние новости о происходящем на Украине и сводку специальной военной операции на 27 апреля 2023 года.

<p>Главные новости о ходе СВО на Украине на сегодня, 27 апреля, приходят из Артёмовска (Бахмут). Фото © Getty Images / Viktor Koshkin</p>

Главные новости о ходе СВО на Украине на сегодня, 27 апреля, приходят из Артёмовска (Бахмут). Фото © Getty Images / Viktor Koshkin

Бахмут (Артёмовск), обстановка на сегодня

Основные боевые действия и новости приходят из Артёмовска, в котором по-прежнему ведутся боевые действия. Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российских военных при поддержке подразделений ВДВ заняли ещё несколько кварталов Артёмовска. А врио главы ДНР Пушилин заявил, что войска РФ перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. Отрезанной оказалась последняя дорога.

Евгений Пригожин сегодня пошутил по поводу визита американских журналистов в Артёмовск, сначала заявив о прекращении огня вагнеровцами на время экскурсии комбрига Цербера для прессы США, а потом сообщив, что это был "военный юмор".

Обстановка в Артёмовске (Бахмут) сегодня, 27 апреля

Ход СВО сегодня и заявления МО России

За прошедшие сутки войсками РФ было уничтожено три командно-наблюдательных пункта ВСУ, сбит военный самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в небе над ДНР. Также шквальным огнём уничтожены пункты дислокации морпехов ВСУ, которые готовились к наступлению. Кроме того, уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников.

Брифинг Игоря Конашенкова за 27 апреля 2023 года

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Столтенберг заявил о том, что НАТО уже поставило 98% вооружения, необходимого для наступления украинской армии. А украинские военные сообщают о нехватке боеприпасов к советским системам ПВО.

МИД РФ в лице Марии Захаровой в ответ выпустил заявление о том, что США и Запад уже не скрывают своего активного участия в планировании контрнаступления ВСУ. А глава ФРС Пауэлл уверен, что Украина будет полностью зависеть от США.

При этом Запад даёт Украине всего полгода, чтобы добиться успехов в контрнаступлении. Если военных успехов не будет, конфликт следует прекратить и вернуться к переговорам.

Ранее газета The New York Times писала о том, что контрнаступление ВСУ намечено на 12 мая. Согласно другим источникам, наступление может начаться раньше: либо уже 2 мая после окончания дождей, либо к 9 Мая, чтобы испортить праздник.

Марина Суворова
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