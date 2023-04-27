Дайджест новостей СВО и Украины за 27 апреля: Бои в Артёмовске, потери ВСУ и информация о готовящемся контрнаступлении

Бахмут (Артёмовск), обстановка на сегодня

Основные боевые действия и новости приходят из Артёмовска, в котором по-прежнему ведутся боевые действия. Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российских военных при поддержке подразделений ВДВ заняли ещё несколько кварталов Артёмовска . А врио главы ДНР Пушилин заявил, что войска РФ перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске . Отрезанной оказалась последняя дорога.

Обстановка в Артёмовске (Бахмут) сегодня, 27 апреля Перейти на карту

Ход СВО сегодня и заявления МО России

За прошедшие сутки войсками РФ было уничтожено три командно-наблюдательных пункта ВСУ , сбит военный самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в небе над ДНР. Также шквальным огнём уничтожены пункты дислокации морпехов ВСУ, которые готовились к наступлению. Кроме того, уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников.

Брифинг Игоря Конашенкова за 27 апреля 2023 года

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Столтенберг заявил о том, что НАТО уже поставило 98% вооружения , необходимого для наступления украинской армии. А украинские военные сообщают о нехватке боеприпасов к советским системам ПВО .

МИД РФ в лице Марии Захаровой в ответ выпустил заявление о том, что США и Запад уже не скрывают своего активного участия в планировании контрнаступления ВСУ . А глава ФРС Пауэлл уверен, что Украина будет полностью зависеть от США .

При этом Запад даёт Украине всего полгода, чтобы добиться успехов в контрнаступлении . Если военных успехов не будет, конфликт следует прекратить и вернуться к переговорам.