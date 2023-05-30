Стало известно, сколько дронов могло быть использовано для атаки на Москву
SHOT: Для атаки на Москву могло быть задействовано более 32 беспилотников
Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © SHOT
Для атаки на Москву было задействовано 32 беспилотника. Такие предварительные данные публикует SHOT.
По данным телеграм-канала, 19 дронов были сбиты на подлёте (Рублёвка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха). Около десяти зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО). Ещё три БПЛА попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). При этом цифра может уменьшиться: сообщения от очевидцев могут дублироваться.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.