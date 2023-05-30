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30 мая, 06:21

Стало известно, сколько дронов могло быть использовано для атаки на Москву

SHOT: Для атаки на Москву могло быть задействовано более 32 беспилотников

<p>Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52156" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Атаковавший жилой дом на Ленинском проспекте беспилотник. Обложка © SHOT

Для атаки на Москву было задействовано 32 беспилотника. Такие предварительные данные публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, 19 дронов были сбиты на подлёте (Рублёвка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха). Около десяти зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО). Ещё три БПЛА попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). При этом цифра может уменьшиться: сообщения от очевидцев могут дублироваться.

ВСУ атаковали Москву в том числе ударными дронами UJ-22 Airborne

ВСУ атаковали Москву в том числе ударными дронами UJ-22 Airborne

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

ВСУ использовали для атаки на Москву новую модель дронов

Иван Косицын
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