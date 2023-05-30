Стало известно, сколько дронов могло быть использовано для атаки на Москву

По данным телеграм-канала, 19 дронов были сбиты на подлёте (Рублёвка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха). Около десяти зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО). Ещё три БПЛА попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). При этом цифра может уменьшиться: сообщения от очевидцев могут дублироваться.