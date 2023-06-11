На Украине заявили о снижении солёности Чёрного моря после подрыва Каховской ГЭС

Солёность Чёрного моря резко снизилась после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и неконтролируемого сброса пресной воды. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского штаба ликвидации последствий инцидента.

Специалисты взяли пробы морской воды на разных пляжах Одессы и области. Согласно результатам лабораторных исследований, выявлена солёность в 2,7–2,9 раза ниже нормы. Экологи предупреждали, что это грозит цветением опасных водорослей и вызовет другие "губительные процессы". Кроме того, в воде зафиксировали превышение нормы взвешенных веществ и железа — в 1,1–1,6 раза и 3,4–9 раз соответственно.