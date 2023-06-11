Учёные прокомментировали опасения, что вода в Чёрном море станет менее солёной

Выброс воды в Чёрное море после украинского теракта на Каховской ГЭС не повлияет на солёность воды в прибрежных зонах России. Об этом сообщила глава Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского госуниверситета Ирина Матасова.

"Течение всё несёт в сторону Одессы, Болгарии, Румынии — это главное черноморское течение. [В этом направлении], конечно, повлияет [на солёность], такое огромное количество пресной воды вылилось. На нас это отразиться не должно", — сказала специалист в беседе с ТАСС.

Матасова добавила, что ситуацию будут постоянно мониторить специалисты: в частности, обязательно регулярно будут браться пробы для замера солёности. В свою очередь, старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей РАН Александр Субботин отметил, что для северной прибрежной зоны вполне допустимо небольшое снижение солёности в весенне-летний период (от 11 до 15 промилле).