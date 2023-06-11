Учёные прокомментировали опасения, что вода в Чёрном море станет менее солёной
Учёный Матасова: Черноморскому побережью России не грозит снижение солёности
Выброс воды в Чёрное море после украинского теракта на Каховской ГЭС не повлияет на солёность воды в прибрежных зонах России. Об этом сообщила глава Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского госуниверситета Ирина Матасова.
"Течение всё несёт в сторону Одессы, Болгарии, Румынии — это главное черноморское течение. [В этом направлении], конечно, повлияет [на солёность], такое огромное количество пресной воды вылилось. На нас это отразиться не должно", — сказала специалист в беседе с ТАСС.
Матасова добавила, что ситуацию будут постоянно мониторить специалисты: в частности, обязательно регулярно будут браться пробы для замера солёности. В свою очередь, старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей РАН Александр Субботин отметил, что для северной прибрежной зоны вполне допустимо небольшое снижение солёности в весенне-летний период (от 11 до 15 промилле).
Ранее сообщалось, что солёность Чёрного моря вблизи Одессы резко упала почти в три раза после ЧП на Каховской ГЭС. В украинском штабе ликвидации последствий инцидента также предупреждали, что опреснение моря грозит цветением опасных водорослей и другими "губительными процессами".
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов