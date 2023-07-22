В Крыму назвали атаки мирных объектов визитной карточкой "киевской хунты"
Спикер парламента Крыма: Атаки мирных объектов РФ — визитная карточка ВСУ
Атаки мирных объектов и обстрелы гражданского населения являются визитной карточкой украинских войск. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Атаки мирных объектов — визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили", — приводит его слова РИА "Новости".
По мнению Константинова, засевшие у власти в Киеве "мрази" способны совершить любые гадости, за которые, к слову, останутся совершенно безнаказанными. Более того, отметил он, со временем попытки провокаций с их стороны будут лишь учащаться. Сейчас дела ВСУ на фронте совсем плохи, поэтому украинской стороне нужны краткосрочные громкие "победы" — хоть над пострадавшей на Крымском мосту 14-летней девочкой из Белгородской области, хоть над школьницей из крымского посёлка Раздольное.
"Любую такую гадость они будут пиарить как "великую перемогу". Как сейчас, когда они глумятся над погибшей от удара их беспилотника девочкой. Твари, ничего другого не могу сказать", — подчеркнул глава парламента Крыма.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Территорию РФ атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив дорожное полотно. Русские хакеры выяснили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера. В результате атаки под удар попал автомобиль семьи из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь сильно пострадала, её перевезли для лечения в Москву. На днях погибших родителей похоронили втайне от дочери. Она до сих пор не знает об их смерти.
А 20 июля Киев снова атаковал полуостров. Один из вражеских беспилотников врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности её госпитализировали, однако спасти школьницу не удалось. Позже стало известно, что она сбежала из дома на день рождения знакомого, а когда произошёл удар дрона, уже возвращалась домой. Девочка не дошла до него всего каких-то сто метров. Невинную жертву мог убить украинский дрон Ту-141 "Стриж".
ТАСС / Национальный антитеррористический комитет РФ