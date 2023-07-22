Атаки мирных объектов и обстрелы гражданского населения являются визитной карточкой украинских войск. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Атаки мирных объектов — визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили", — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению Константинова, засевшие у власти в Киеве "мрази" способны совершить любые гадости, за которые, к слову, останутся совершенно безнаказанными. Более того, отметил он, со временем попытки провокаций с их стороны будут лишь учащаться. Сейчас дела ВСУ на фронте совсем плохи, поэтому украинской стороне нужны краткосрочные громкие "победы" — хоть над пострадавшей на Крымском мосту 14-летней девочкой из Белгородской области, хоть над школьницей из крымского посёлка Раздольное.