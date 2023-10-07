Эвакуация россиян из Израиля пока не планируется, сообщил источник

Российских граждан в данный момент не будут эвакуировать из Израиля в экстренном порядке, однако Москва внимательно следит за ситуацией на палестино-израильской границе. Об этом сообщил SHOT , ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Тем не менее российская сторона не исключает, что эвакуация может потребоваться в дальнейшем, если обстановка продолжит ухудшаться. Сейчас никто из россиян не обращался за помощью в Посольство РФ в Израиле.