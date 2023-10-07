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7 октября, 17:02

Эвакуация россиян из Израиля пока не планируется, сообщил источник

SHOT: Россия пока не планирует вывозить своих граждан из Израиля

Российских граждан в данный момент не будут эвакуировать из Израиля в экстренном порядке, однако Москва внимательно следит за ситуацией на палестино-израильской границе. Об этом сообщил SHOT, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Тем не менее российская сторона не исключает, что эвакуация может потребоваться в дальнейшем, если обстановка продолжит ухудшаться. Сейчас никто из россиян не обращался за помощью в Посольство РФ в Израиле.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых. По предварительной информации, россиян среди них нет.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Saeed Qaq

Татьяна Миссуми
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