В Израиле сообщили, что всего в страну проникло 200–300 боевиков ХАМАС
Haaretz: В Израиль проникли 200–300 боевиков ХАМАС
Порядка 200–300 боевиков ХАМАС смогли проникнуть в приграничные территории Израиля, сообщило издание Haaretz. Ещё сотни позже были нейтрализованы израильскими военными при попытке попасть за ограждения рядом с сектором Газа, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.
"От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причём десятки всё ещё скрываются на израильской территории", — говорится в сообщении.
Также в заявлении отметили, что поблизости с контрольно-пропускным пунктом Карни на юге страны израильские ВВС не допустили проникновения боевиков.
"За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов", — говорится в заявлении.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.
Getty Images / Anadolu Agency / Issam Rimawi