В Израиле сообщили, что всего в страну проникло 200–300 боевиков ХАМАС

Порядка 200–300 боевиков ХАМАС смогли проникнуть в приграничные территории Израиля, сообщило издание Haaretz. Ещё сотни позже были нейтрализованы израильскими военными при попытке попасть за ограждения рядом с сектором Газа, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

"От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причём десятки всё ещё скрываются на израильской территории", — говорится в сообщении.

Также в заявлении отметили, что поблизости с контрольно-пропускным пунктом Карни на юге страны израильские ВВС не допустили проникновения боевиков.