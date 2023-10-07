Авиакомпания Red Wings сократила рейсы в Израиль из-за конфликта с ХАМАС

"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полётов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полётов с территории РФ в/из аэропорт Тель-Авив", — уточнили в компании.

В связи с этим рейс WZ4311 из Сочи в Тель-Авив переносится. Точное время вылета не определено, но не ранее 09:00 8 октября (12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время и обратный рейс WZ4312 Тель-Авив – Сочи.