Авиакомпания Red Wings сократила рейсы в Израиль из-за конфликта с ХАМАС
Российская авиакомпания Red Wings временно сокращает количество рейсов в Израиль из-за вооружённого конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полётов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полётов с территории РФ в/из аэропорт Тель-Авив", — уточнили в компании.
В связи с этим рейс WZ4311 из Сочи в Тель-Авив переносится. Точное время вылета не определено, но не ранее 09:00 8 октября (12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время и обратный рейс WZ4312 Тель-Авив – Сочи.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля убито 250 человек и 1,5 тысячи ранены.
t.me / flyredwings