ХАМАС завило, что выпустило ещё сто ракет по израильскому Сдероту
Бригады "Аль-Кассам", которые входят в палестинское движение ХАМАС, сообщили, что обстреляли израильский Сдерот. Всего по городу выпущено порядка ста ракет.
"Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ", — говорится в заявлении ХАМАС.
Обстановка в Сдероте. Видео © Twitter / StandWithUs / IsraelwarToday
В Сети расходятся кадры, которые, предположительно, сняты в Сдероте. На них видно, что на улицах есть разрушения после обстрела, а также над несколькими районами поднимается дым после взрывов.
Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Глава военного крыла ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых. Также 750 израильтян считаются пропавшими без вести. Сейчас израильские власти объявили территорию сектора Газа закрытой военной зоной. Объявлена эвакуация из приграничных районов.
Twitter / StandWithUs