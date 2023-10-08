ХАМАС завило, что выпустило ещё сто ракет по израильскому Сдероту

Бригады "Аль-Кассам", которые входят в палестинское движение ХАМАС, сообщили, что обстреляли израильский Сдерот. Всего по городу выпущено порядка ста ракет.

"Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ", — говорится в заявлении ХАМАС.

В Сети расходятся кадры, которые, предположительно, сняты в Сдероте. На них видно, что на улицах есть разрушения после обстрела, а также над несколькими районами поднимается дым после взрывов.