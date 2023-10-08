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8 октября, 09:12

ХАМАС завило, что выпустило ещё сто ракет по израильскому Сдероту

Бригады "Аль-Кассам", которые входят в палестинское движение ХАМАС, сообщили, что обстреляли израильский Сдерот. Всего по городу выпущено порядка ста ракет.

"Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ", говорится в заявлении ХАМАС.

Обстановка в Сдероте. Видео © Twitter / StandWithUs / IsraelwarToday

В Сети расходятся кадры, которые, предположительно, сняты в Сдероте. На них видно, что на улицах есть разрушения после обстрела, а также над несколькими районами поднимается дым после взрывов.

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Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Глава военного крыла ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых. Также 750 израильтян считаются пропавшими без вести. Сейчас израильские власти объявили территорию сектора Газа закрытой военной зоной. Объявлена эвакуация из приграничных районов.

Обложка ©

Twitter / StandWithUs

Татьяна Миссуми
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